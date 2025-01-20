Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VDV GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thưởng các ngày lễ, hưởng theo hiệu quả kinh doanh, lương tháng 13, tổ chức sinh nhật, các sự kiện kỷ niệm, teambuilding, YEP...; Tham gia các chương trình đào tạo để nâng cao kiến thức, kĩ năng;, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc

Quản lý và xây dựng, đào tạo đội ngũ phòng kinh doanh

Thực hiện quảng bá thông tin tuyển du học và xklđ nhiều kênh: Trường PTTH, Trường nghề, CĐ, ĐH ....

Làm việc với các cơ quan chức năng taị các tỉnh thành, huyện, xã, để triển khai công tác.

Trực tiếp triển khai và tham gia các hoạt động, sự kiện về tư vấn du học và XKLĐ: Đức, Hàn Quốc,...

Xây dựng các kênh tuyển dụng, cộng tác viên để tuyển dụng nguồn du học và xklđ tại các địa phương

Tư vấn định hướng hỗ trợ người lao động từ lúc đăng ký đến lúc bay.

Nghiên cứu thị trường, đối thủ đề xuất phương án tuyển sinh hiệu quả.

Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho BLĐ

Yêu Cầu Công Việc

Ứng viên đã có kinh nghiệm làm trong ngành du học/ xuất khẩu lao động, và kinh doanh hệ thống

Kỹ năng lãnh đạo và lập kế hoạch tốt;

Tự tin, quyết đoán và tinh thần trách nhiệm cao;

Có khả năng làm việc dưới áp lực lớn;

Có khả năng dẫn dắt và truyền cảm hứng cho đội ngũ.

Quyền Lợi

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

