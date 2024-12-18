Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES
Ngày đăng tuyển: 18/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/01/2025
Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu Đô Thị Việt Hưng, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển hệ thống khách hàng
Xây dựng, đào tạo, quản lý, hướng dẫn, hỗ trợ đội ngũ kinh doanh để đảm bảo hiệu quả công việc và phát triển nhóm
Xây dựng, phát triển và quản lý cộng tác viên
Tham gia trực tiếp tìm kiếm, tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc khách hàng về thông tin các sản phẩm của Công ty
Phối hợp với bộ phận Marketing lên chiến lược kinh doanh cho công ty theo Tháng, Quý, Năm
Xây dựng hình ảnh và tác phong chuyên nghiệp cho Phòng Kinh doanh
Tham mưu cho Giám đốc bộ phận giải pháp kinh doanh
Chịu trách nhiệm doanh số trước Ban Giám Đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các ngành Kinh tế/ Quản trị kinh doanh hoặc các ngành khác liên quan
Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh dự án nội thất (Văn phòng, nhà ở, căn hộ, villa, Nhà hàng, Khách sạn ...)
Kỹ năng đàm phán, thương lượng với Khách hàng
Giao tiếp tiếng Anh thành thạo
Khả năng giao tiếp hiệu quả ở tất cả các cấp độ

Tại Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng Lễ, tết, các dịp đặc biệt, sinh nhật, thưởng và đánh giá cuối năm.
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe 24/24 & khám sức khỏe định kỳ.
Du lịch & Team building
Chế độ sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, thai sản...
Làm việc trong môi trường trẻ trung năng động và chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES

Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tháp S1, số 28 Mai Chí Thọ, phường An Phú, Quận 2, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

