Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu Đô Thị Việt Hưng, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển hệ thống khách hàng

Xây dựng, đào tạo, quản lý, hướng dẫn, hỗ trợ đội ngũ kinh doanh để đảm bảo hiệu quả công việc và phát triển nhóm

Xây dựng, phát triển và quản lý cộng tác viên

Tham gia trực tiếp tìm kiếm, tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc khách hàng về thông tin các sản phẩm của Công ty

Phối hợp với bộ phận Marketing lên chiến lược kinh doanh cho công ty theo Tháng, Quý, Năm

Xây dựng hình ảnh và tác phong chuyên nghiệp cho Phòng Kinh doanh

Tham mưu cho Giám đốc bộ phận giải pháp kinh doanh

Chịu trách nhiệm doanh số trước Ban Giám Đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các ngành Kinh tế/ Quản trị kinh doanh hoặc các ngành khác liên quan

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh dự án nội thất (Văn phòng, nhà ở, căn hộ, villa, Nhà hàng, Khách sạn ...)

Kỹ năng đàm phán, thương lượng với Khách hàng

Giao tiếp tiếng Anh thành thạo

Khả năng giao tiếp hiệu quả ở tất cả các cấp độ

Tại Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng Lễ, tết, các dịp đặc biệt, sinh nhật, thưởng và đánh giá cuối năm.

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe 24/24 & khám sức khỏe định kỳ.

Du lịch & Team building

Chế độ sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, thai sản...

Làm việc trong môi trường trẻ trung năng động và chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin