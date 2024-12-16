Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Bảo Hiểm AIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 50 Triệu

Công Ty Bảo Hiểm AIA
Ngày đăng tuyển: 16/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/01/2025
Công Ty Bảo Hiểm AIA

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công Ty Bảo Hiểm AIA

Mức lương
Từ 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 85 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Từ 50 Triệu

- Xây dựng, phát triển đội ngũ kinh doanh, quản lý và theo dõi tiến độ làm việc của nhân viên
- Hỗ trợ nhân viên kinh doanh hoàn thành hồ sơ khách hàng.
- Lập báo cáo hằng ngày với cấp trên.

Với Mức Lương Từ 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 28, tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên.
- Có kinh nghiệm trong việc quản lý nhân viên.
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực: Sale, Marketing, Tín Dụng Ngân Hàng, Kế Toán, Chuyên Viên Dự Án,...
- Có trách nhiệm với công việc và mục tiêu kế hoạch cho nhân viên.
- Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, giờ giấc linh hoạt. Văn phòng làm việc tại 85 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội

Tại Công Ty Bảo Hiểm AIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 12 - 18 triệu + 35 - 40% hoa hồng cá nhân + 15% doanh thu nhóm (thu nhập trung bình 50 - 100 triệu)
- Thưởng tháng, quý, thưởng ngoại hạng , thưởng phúc lợi dài hạn.
- Được du lịch trong và ngoài nước.
- Có lộ trình thăng tiến rõ rệt.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, TOP 100 nơi làm việc tốt Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Bảo Hiểm AIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Bảo Hiểm AIA

Công Ty Bảo Hiểm AIA

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, tòa nhà Bảo Anh, 85 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Hà Nội

