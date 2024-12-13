Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cỏ phần Công nghệ số Thiên Quang làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Công ty Cỏ phần Công nghệ số Thiên Quang
Ngày đăng tuyển: 13/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/01/2025
Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty Cỏ phần Công nghệ số Thiên Quang

Mức lương
20 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Kim Hoàn, Ngõ 19 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

- Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Quản lý trực tiếp và Công ty về hoạt động và hiệu quả của phòng kinh doanh.
- Phát triển quan hệ với các khách hàng và đối tác tiềm năng.
- Xây dựng, triển khai và kiểm soát các phương án, kế hoạch kinh doanh theo tuần, tháng, quý, năm với các Sản Phẩm của công ty để đảm bảo mục tiêu doanh thu được giao.
- Đảm bảo thực hiện mục tiêu doanh thu và kế hoạch phát triển kinh doanh.
- Đưa ra các chiến lược hợp lý để đẩy mạnh doanh số cho team.
- Chịu trách nhiệm xây dựng, đào tạo hướng dẫn đội ngũ nhân viên kinh doanh.
- Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, duy trì mối quan hệ tốt với các khách hàng.
- Nghiên cứu, đánh giá và phát triển thị trường, nghiên cứu và tìm kiếm các kênh bán hàng hiệu quả, các kênh bán hàng mới.
- Đề xuất phát triển các sản phẩm mới có liên quan.
- Phối hợp với bộ phận truyền thông/ marketing để xây dựng các chương trình khuyến mãi, truyền thông theo từng giai đoạn nhằm đạt được chỉ tiêu doanh số, mục tiêu tăng trưởng, gia tăng độ bao phủ thương hiệu.
- Phối hợp xây dựng, đào tạo quy trình bán hàng, quy trình chăm sóc khách hàng, phát triển dịch vụ khách hàng.
Quyền hạn được giao
- Quyền về tổ chức nhân sự: Đề xuất về nhân sự thuộc Đội nhóm Kinh doanh như sắp xếp - phân công; tuyển dụng - cho nghỉ việc; khen thưởng - kỷ luật; nâng lương - hạ lương, ... theo quy định của Công ty đối với nhân sự thuộc quyền quản lý trực tiếp.
- Có quyền ký ban hành các văn bản quy phạm nội bộ phòng để tổ chức, quản lý điều hành Đội nhóm Kinh doanh nhưng không được trái với các quy chế, quy định của công ty.
- Có quyền yêu cầu các bộ phận liên quan hỗ trợ cũng như phối hợp thực hiện nhiệm vụ của bộ phận mình một cách hiệu quả.

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệm Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc chuyên ngành khác có liên quan.
- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng nhóm kinh doanh trở lên tại công ty Công nghệ, viễn thông... hoặc các ngành nghề có liên quan
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết trình tốt.
- Kỹ năng quản lý, điều hành, giải quyết vấn đề, tổ chức công việc hiệu quả.
- Kỹ năng hoạch định chiến lược.
- Có kỹ năng lập, theo dõi và thực hiện kế hoạch kinh doanh theo định kỳ.
- Có khả năng thu hút, tổ chức, đào tạo và phát triển nhân viên.
- Kỹ năng báo cáo, đánh giá, quản trị hiệu suất.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm quản lý bán hàng, chăm sóc KH...
- Có khả năng phân tích và nhạy bén với những cơ hội thị trường; có mối quan hệ rộng.
- Đã có kinh nghiệm ở vị trí nhân viên kinh doanh, trưởng phòng kinh doanh, thành tích cao và đạt doanh số vượt chỉ tiêu

Tại Công ty Cỏ phần Công nghệ số Thiên Quang Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cơ bản: 20.000.000 - 30.000.000 + Commission (Trao đổi khi phỏng vấn)
- Có cơ hội thăng tiến lên vị trí Giám Đốc Kinh doanh
- Review lương 1 năm/lần hoặc theo theo năng lực thực tế
- 15 ngày nghỉ phép có hưởng lương
- Thưởng các dịp Quốc tế Lao động 1/5, Quốc khánh 2/9, Tết dương lịch, Tết âm lịch,...
- BHXH, BHYT, BHTN,...
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động, tạo điều kiện tối đa để nhân viên phát triển bản thân
- Teambuilding, du lịch nghỉ mát hàng năm (tối thiểu 2 lần/năm);
- Tham gia các hoạt động văn hoá thể thao (bóng đá, văn nghệ...), các hoạt động vui chơi
- Teabreak hàng tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cỏ phần Công nghệ số Thiên Quang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

