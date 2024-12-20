Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần thương mại Bravat Miền Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Về quản lý nhân sự:

Quản lý nhân sự của Phòng bao gồm quản lý việc chấp hành nội quy Công ty; Quản lý, theo dõi kết quả làm việc của từng nhân sự để có các đề xuất về nhân sự với Tổng Giám đốc (bổ nhiệm, khen thưởng hoặc kỷ luật, miễn nhiệm, chấm dứt HĐLĐ) ;

Chủ động tìm kiếm các nhân sự phù hợp để tuyển dụng đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao của Phòng;

Về công việc chuyên môn:

Phân công công việc cho từng cá nhân và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Kế hoạch cụ thể cho từng cá nhân theo từng mảng công việc được phân công hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.

Chủ trì xây dựng, trình Tổng Giám đốc phê duyệt các chương trình marketing để quảng bá thương hiệu, showroom

Chủ trì xây dựng, trình Tổng Giám đốc phê duyệt các chương trình, chính sách bán hàng, các chính sách về hoa hồng (cả nội bộ và bên ngoài) để thúc đẩy doanh số

Chủ trì xây dựng , trình Tổng Giám đốc phê duyệt các chương trình phát triển mạng lưới cộng tác viên, chính sách bán chéo, marketing chéo để gia tăng mạng lưới bán hàng

Kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm các kết quả, số liệu, nội dung công việc của Phòng Bán lẻ và Marketing trước khi trình Tổng Giám đốc

Chủ trì thực hiện các chế độ báo cáo nhanh, báo cáo hàng tuần, hàng tháng về kết quả hoạt động của Phòng Bán lẻ và Marketing

Chăm sóc, gặp gỡ khách hàng, đối tác xây dựng đội ngũ CTV là các đơn vị thi công, thiết kế, nhà thầu

Lập kế hoạch và phân công KPIs cho nhân sự theo doanh số HĐQT phân giao

Tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Kinh tế, Thương mại... và các ngành khác có liên quan.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị vệ sinh, xây dựng, thiết kế, marketing, nội thất trong đó có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Kỹ năng vi tính: tương đương trình độ B;

Kỹ năng ngoại ngữ: có thể làm việc với các đối tác nước ngoài bằng tiếng Anh là một lợi thế; (không bắt buộc)

Kỹ năng giao tiếp;

Kỹ năng thuyết trình;

Kỹ năng đàm phán;

Kỹ năng ra quyết định;

Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo;

Kỹ năng kế hoạch hóa & tổ chức công việc;

-Thu nhập: Hấp dẫn và cạnh tranh (gồm lương cứng + hoa hồng doanh thu)

- Địa điểm làm việc: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Chế độ: BHXH, BHYT theo quy định và các phúc lợi khác của Công ty

