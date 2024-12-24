Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ DA VINCI làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà SkyLand Tower, Phố Nguyễn Bá Khoản, Phường Trung Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

Lập các báo cáo theo yêu cầu của Trưởng phòng và các Leader.

Lên lịch họp và ghi chép lại nội dung cuộc họp.

Quản lý dữ liệu kinh doanh và dữ liệu của học viên trên hệ thống.

Kết nối và giải đáp các thắc mắc của nhân viên kinh doanh.

Trợ giúp Trưởng phòng trong công việc

Theo sát và hỗ trợ các bạn Sales và các dự án kinh doanh.

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Làm việc Full Time từ 8h30 - 17h30, Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần.

Có laptop cá nhân.

Cẩn thận, tỉ mỉ, hòa đồng, giao tiếp tốt.

Thành thạo tin học văn phòng.

Có trách nhiệm, chịu được áp lực cao trong công việc.

Ứng viên hiểu biết, quan tâm đến đầu tư, tài chính là lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ DA VINCI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm từ 6.000.000 - 8.000.000 VND/tháng + Thưởng theo kết quả công việc.

Tham gia BHYT, BHXH theo đúng quy định của Nhà nước.

Sinh viên năm cuối được hỗ trợ dấu thực tập.

Môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo, cơ hội thăng tiến rộng mở. Tham gia Team Building, Du lịch 2-3 lần/năm.

Trao thưởng nhân sự xuất sắc theo từng tháng, quý, năm.

Được đào tạo về chuyên môn bởi những Mentor hàng đầu trong ngành, hướng dẫn kèm cặp chi tiết và hỗ trợ trong quá trình làm việc.

Được đào tạo kiến thức về đầu tư từ các chuyên gia hàng đầu thị trường để tự đầu tư cá nhân, định hướng 2 nghề.

Có cơ hội được tiếp xúc với các nhà đầu tư thành công, cộng đồng tài chính lớn mạnh.

Cách Thức Ứng Tuyển

