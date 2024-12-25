Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG VNLINK làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 10 - 12 Trần Tử Bình, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Quản lý kênh bán hàng hiện có của công ty

Quản lý, xây dựng và phát triển nguồn hàng khách sạn

Phối hợp với các bộ phận khác phát triển, triển khai các kênh bán hàng mới

Phối hợp với Marketing, đối tác truyền thông quảng cáo để bán hàng

Quản lý các nhân sự thuộc phòng ban do mình phụ trách

Tốt nghiệp đại học chính quy

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn online

Có kinh nghiệm quản lý, khả năng lập kế hoạch và tổ chức thực thi

Kĩ năng giao tiếp, ngoại giao tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG VNLINK Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH

Lương thưởng theo năng lực và quy định của công ty

Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Được tham gia các hoạt động chung, du lịch, teambuilding....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG VNLINK

