Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG VNLINK làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG VNLINK
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 10
- 12 Trần Tử Bình, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Quản lý kênh bán hàng hiện có của công ty
Quản lý, xây dựng và phát triển nguồn hàng khách sạn
Phối hợp với các bộ phận khác phát triển, triển khai các kênh bán hàng mới
Phối hợp với Marketing, đối tác truyền thông quảng cáo để bán hàng
Quản lý các nhân sự thuộc phòng ban do mình phụ trách
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chính quy
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn online
Có kinh nghiệm quản lý, khả năng lập kế hoạch và tổ chức thực thi
Kĩ năng giao tiếp, ngoại giao tốt
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn online
Có kinh nghiệm quản lý, khả năng lập kế hoạch và tổ chức thực thi
Kĩ năng giao tiếp, ngoại giao tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG VNLINK Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH
Lương thưởng theo năng lực và quy định của công ty
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Được tham gia các hoạt động chung, du lịch, teambuilding....
Lương thưởng theo năng lực và quy định của công ty
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Được tham gia các hoạt động chung, du lịch, teambuilding....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG VNLINK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI