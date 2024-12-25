Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ NHÀ ZMILI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: A01 - L54 An Vượng Villa, Khu ĐTM Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Trưởng phòng kinh doanh

Quản lý bộ phận kinh doanh Dự đoán thị trường, thiết lập kế hoạch và lên phương án kinh doanh đảm bảo mục tiêu đề ra;

Tổng hợp báo cáo định kỳ về tiến độ các dự án và kết quả kinh doanh theo quy định của Giám Đốc;

Xây dựng chiến lược sản phẩm, dịch vụ;

Xây dựng chiến lược bán hàng, chiến lược marketing Quản lý khách hàng hiện tại: Phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại, kịp thời giải quyết các vấn đề của khách hàng khiếu nại trong quá trình hợp tác, đánh giá hiệu suất của hệ thống và đưa ra phương án, giải pháp cải thiện và một số công việc có liên quan.

Quản lý, phát triển nhân sự, đội ngũ kinh doanh Xây dựng chiến lược dài hạn, phát triển hình ảnh, thương hiệu

Các công việc khác theo phân công của Giám đốc Điều hành

Yêu Cầu Công Việc

Đã tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, tối đa 45 tuổi, ngoại hình ưa nhìn

Khả năng xây dựng chiến lược dài hạn, nhạy bén với thị trường và hiểu biết về ngành xây dựng

Có 03 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí ứng tuyển. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, xây lắp, bất động sản,...

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt

Kỹ năng lãnh đạo: Kỹ năng quản lý, lãnh đạo đội ngũ lớn, khả năng truyền cảm hứng và thúc đẩy nhân viên

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ NHÀ ZMILI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 15-25 triệu/tháng + thưởng % doanh thu không giới hạn. Thu nhập 50 -100 triệu đồng/tháng hoặc hơn vì sản phẩm của Công ty đảm bảo chất lượng, uy tín, bền vững.

BHXH- BHYT và các quyền lợi khác: theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành

Môi trường làm việc: chuyên nghiệp, sáng tạo, trẻ trung, năng động, thân thiện, cơ hội thử thách để phát triển nghề nghiệp và thăng tiến trong công việc.

Được cung cấp trang thiết bị/công cụ dụng cụ và chính sách hỗ trợ khác khi làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ NHÀ ZMILI

