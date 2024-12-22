Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ LAN làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 40 Triệu

Mức lương Từ 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 216 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Từ 40 Triệu

Chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh của phòng

Xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách khách hàng, chính sách giá

Lập kế hoạch tiếp cận khách hàng tiềm năng, khách hàng mới, duy trì cung cấp dịch vụ cho khách hàng cũ

Xây dựng và phát triển hệ thống khách hàng của phòng để đạt chỉ tiêu về doanh số, lợi nhuận đề ra

Giải quyết các vướng mắc của khách hàng, tổ chức thực hiện công tác chăm sóc khách hàng

Trực tiếp xử lý khiếu nại của khách hàng và báo báo lên Ban lãnh đạo

Quản lý, đào tạo các thành viên trong phòng để thực hiện kế hoạch kinh doanh được giao

Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc;

Với Mức Lương Từ 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành QTKD, kinh tế ...

Độ tuổi 9x-2k

Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí cấp bậc trưởng phòng

Có kiến thức về kinh doanh, thị trường

Có kỹ năng giao tiếp, tổ chức công việc có hiệu quả.

Nhiệt huyết trong công việc, làm việc theo mục tiêu, hướng đến kết quả

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ LAN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương trên 40 triệu - không giới hạn

Thưởng hiệu suất công việc, thưởng theo doanh số và lợi nhuận công ty

Thưởng lễ Tết, lương tháng 13, thưởng năm...

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật

12 ngày phép năm

Du lịch hàng năm

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp với cơ hội thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ LAN

