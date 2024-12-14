Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ LAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ LAN
- Hà Nội: 216 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh của phòng
Xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách khách hàng, chính sách giá
Lập kế hoạch tiếp cận khách hàng tiềm năng, khách hàng mới, duy trì cung cấp dịch vụ cho khách hàng cũ
Xây dựng và phát triển hệ thống khách hàng của phòng để đạt chỉ tiêu về doanh số, lợi nhuận đề ra
Giải quyết các vướng mắc của khách hàng, tổ chức thực hiện công tác chăm sóc khách hàng
Trực tiếp xử lý khiếu nại của khách hàng và báo báo lên Ban lãnh đạo
Quản lý, đào tạo các thành viên trong phòng để thực hiện kế hoạch kinh doanh được giao
Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc;
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi 9x-2k
Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên trong ngành kinh doanh ở vị trí cấp bậc tương đương
Có kiến thức về kinh doanh, thị trường
Có kỹ năng giao tiếp, tổ chức công việc có hiệu quả.
Nhiệt huyết trong công việc, làm việc theo mục tiêu, hướng đến kết quả
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ LAN Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng hiệu suất công việc, thưởng theo doanh số và lợi nhuận công ty
Thưởng lễ Tết, lương tháng 13, thưởng năm...
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
12 ngày phép năm
Du lịch hàng năm
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp với cơ hội thăng tiến rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ LAN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
