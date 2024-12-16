Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HLD làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 40 Triệu

Mức lương 12 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KDT Smartcity, Nam Từ Liêm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh

- Nhận chỉ tiêu doanh số, lên phương án, kế hoạch kinh doanh hàng tháng, quảng bá hình ảnh của trung tâm, tổ chức cá hoạt động event cùng đối tác

- Theo dõi, thúc đẩy mở lớp, đảm bảo vận hành lớp theo quy trình của trung tâm.

- Giám sát hoạt động tư vấn, đào tạo nhân sự mới

- Dẫn dắt và hướng dẫn các hoạt động quảng bá , mkt trong khu vực để tăng cường, phát triển data nóng.

- Tiếp nhận và phốii hợp với các bộ phận giải đáp và xử lý thắc mắc, phản hồi của khách hàng.

- Tổng hợp, báo cáo chỉ số kinh doanh, thu chi trong ngày

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp CĐ,ĐH chuyên ngành QTKD, Kinh tế,...

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản lý sale

- Nắm vững kiến thức sale và thị trường giáo dục

- Có khả năng đào tạo và giám sát đội nhóm

- Kỹ năng đàm phán, thương lượng, thuyết phục khách hàng

- Năng động, nhiệt huyết, xử lý tình huống linh hoạt

- Chịu được áp lực cao trong công việc

- Yêu thích làm việc với các bạn nhỏ

- Làm việc từ 14-21h hàng ngày nghỉ CN

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HLD Thì Được Hưởng Những Gì

- LƯƠNG CỨNG 12-20TR + thưởng KPI + thưởng Quý, Năm

- BHXH, thưởng lễ tết , lương tháng 13

- Tham gia các chương tình teambuilding, nghỉ mát, du lịch

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển

