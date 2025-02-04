Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CHI NHÁNH SỐ 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH DŨNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 300.000 đ/tháng ● Được tham gia hướng dẫn, đào tạo đầy đủ các kiến thức, thông tin doanh nghiệp ● Được tự do đề xuất và triển khai những ý tưởng sáng tạo; ● Trang bị công cụ dụng cụ làm việc; ● Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết; ● Thời gian làm việc từ 8h00 – 17h30 (nghỉ ngày CN hàng tuần); ● Chế độ Bảo hiểm, Công đoàn, nghỉ phép, du lịch đầy đủ; ● Được xem xét đánh giá điều chỉnh lương định kỳ hàng năm; ● Môi trường trẻ, năng động, thoả sức sáng tạo tại đơn vị đang trên đà tăng trưởng, phát triển, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

● Xây dựng chiến lược quảng bá, kinh doanh online nhằm tối ưu, phát triển kênh thương mại điện tử

● Xây dựng, triển khai quy trình vận hành kinh doanh kênh thương mại điện tử

● Lên kế hoạch và triển khai kế hoạch kinh doanh theo tháng, quý. Điều phối và kiểm soát toàn bộ vận hành của mảng thương mại điện tử

● Quản lý chi phí, tối ưu hoạt động nhằm đạt mục tiêu doanh số bán hàng và tăng trưởng kênh TMĐT

● Tham gia, phối hợp với phòng Marketing để thiết kế, quay dựng, quảng bá sàn TMĐT

● Theo dõi, đánh giá hiệu quả của từng chiến dịch, chương trình khuyến mãi, marketing.

● Tổng hợp, phân tích, báo cáo kết quả kinh doanh theo từng chương trình, tháng, quý.

● Tổ chức, phân công, hướng dẫn và giám sát nhân viên cho việc lên kế hoạch, triển khai và đánh giá kết quả của các hoạt động đảm bảo trang TMĐT được đưa vào vận hành tốt, đúng tiến độ

● Báo cáo kết quả hàng tuần và theo sát KPIs đã được đề ra

● Chịu trách nhiệm nghiên cứu thị trường và xu hướng thay đổi, nhu cầu của khách hàng để xây dựng, đề xuất chiến lược kinh doanh cụ thể cho từng giai đoạn

● Trực tiếp đàm phán với các đối tác E-commerce nhằm thực thi chiến lược bán hàng.

● Tiến hành nghiên cứu để tìm kiếm thị trường mới và mở rộng thị trường bán hàng.

● Tham mưu và đề xuất BGĐ về định hướng phát triển TMĐT và các phương án nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Trình độ: Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên, ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp Thương mại điện tử, Quản trị Kinh Doanh, Marketing hoặc những ngành nghề liên quan.

● Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực thương mại điện tử tối thiểu 1 năm.

● Kiến thức, kỹ năng chuyên môn:

+ Am hiểu sâu về các nền tảng Thương Mại điện tử

+ Thành thạo tin học văn phòng

+ Kỹ năng hoạch định, lập kế hoạch triển khai, kiểm soát, báo cáo công việc, và xử lý tình huống.

+ Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm cao

Tại CHI NHÁNH SỐ 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH DŨNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 20 - 25 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH SỐ 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH DŨNG

