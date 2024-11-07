Tuyển Marketing CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM VIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM VIT
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM VIT

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: B20 khu Villa Mỹ Mỹ, đường Nguyễn Hoàng, phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Quận 2

Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

1. Xây dựng và phát triển chiến lược marketing thương hiệu mỹ phẩm
Xây dựng và thực thi chiến lược marketing toàn diện cho thương hiệu, nhằm tăng cường sự nhận diện và vị thế trong ngành mỹ phẩm.
Định hướng và phát triển kế hoạch marketing dài hạn cho các sản phẩm hiện tại và mới ra mắt, bao gồm các chiến dịch quảng bá, chương trình khuyến mãi, và sự kiện tiếp thị.
Đảm bảo chiến lược marketing của thương hiệu phù hợp với xu hướng làm đẹp hiện đại và đáp ứng nhu cầu của đối tượng khách hàng mục tiêu.
2. Quản lý kênh truyền thông số và sáng tạo nội dung
Xây dựng kế hoạch nội dung và thực hiện các chiến dịch truyền thông trên các kênh digital như Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, website và các nền tảng thương mại điện tử.
Phối hợp với đội ngũ sáng tạo và các đối tác bên ngoài để sản xuất nội dung quảng cáo và hình ảnh phù hợp với tông màu và định hướng của thương hiệu.
Tối ưu hóa chiến lược truyền thông để nâng cao tương tác của khách hàng với thương hiệu, tăng lượt truy cập và thúc đẩy tỷ lệ chuyển đổi.
3. Phát triển và quản lý các mối quan hệ đối tác chiến lược
Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các đối tác KOLs, influencers và cộng đồng làm đẹp, để tăng cường sức ảnh hưởng và độ phủ sóng của thương hiệu.
Đàm phán và quản lý hợp đồng với các đối tác tiếp thị, đánh giá hiệu quả hợp tác để tối ưu chi phí và lợi nhuận.
4. Nghiên cứu thị trường và phân tích đối thủ cạnh tranh
Nghiên cứu xu hướng làm đẹp, nhu cầu khách hàng, phân khúc thị trường và hoạt động của các đối thủ cạnh tranh.
Phân tích hiệu quả của các chiến dịch marketing hiện tại và đưa ra báo cáo, từ đó điều chỉnh và cải thiện chiến lược phù hợp với tình hình thực tế.
Theo dõi KPI của các chiến dịch và đề xuất giải pháp để cải thiện hiệu suất tiếp thị.
5. Lãnh đạo và phát triển đội ngũ Marketing
Đào tạo, định hướng và phát triển đội ngũ nhân viên marketing, đảm bảo mỗi thành viên có đủ kỹ năng và định hướng để thực hiện công việc hiệu quả.
Đặt mục tiêu cá nhân và nhóm, đánh giá và quản lý hiệu suất của đội ngũ, giúp nhân viên phát triển năng lực và thăng tiến trong công việc.
Tạo môi trường làm việc sáng tạo, khuyến khích sự đóng góp ý kiến và tinh thần đổi mới.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên các ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị Kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan.
Bằng cấp:
Kinh nghiệm: Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong ngành Marketing, trong đó ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý, ưu tiên trong ngành mỹ phẩm hoặc ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).
Kinh nghiệm:
Kỹ năng:
Kỹ năng lãnh đạo và truyền cảm hứng tốt, có khả năng xây dựng đội ngũ và quản lý hiệu suất.
Thành thạo các công cụ quảng cáo trực tuyến (Google Ads, Facebook Ads) và công cụ phân tích dữ liệu (Google Analytics).
Khả năng làm việc sáng tạo, tư duy chiến lược và khả năng giải quyết vấn đề hiệu quả.
Kiến thức: Am hiểu sâu về thị trường mỹ phẩm và các xu hướng làm đẹp, đặc biệt là sở thích và hành vi của khách hàng mục tiêu.
Kiến thức:
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán: Có kỹ năng giao tiếp tốt để làm việc với các đối tác bên ngoài và đội ngũ nội bộ, đồng thời có khả năng đàm phán hiệu quả.
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán:

Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM VIT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 25 trở lên
- Quà sinh nhật 1 triệu VND cho nhân viên chính thức.
- Chính sách khám sức khỏe định kỳ.
- Chính sách nâng cao thu nhập, thưởng theo team.
- Rút ngắn thời gian thử việc cho nhân viên tiềm năng (Thử việc 02 (hai) tháng hoặc điều chỉnh theo khả năng làm việc và hiệu quả mang lại).
- Công ty đề cao và ghi nhận khả năng của bạn nên tuổi nào cũng có thể làm Lead team.
- Nhận lương vào ngày cuối cùng của tháng.
Thời gian làm việc: T2 đến T6 từ 8h00 đến 17h00. Sáng T7 từ 8h00 đến 12h00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM VIT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM VIT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 64 Đường 31D, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

