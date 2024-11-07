Tuyển Marketing Director Công ty cổ phần Infor Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu

Công ty cổ phần Infor Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
Marketing Director

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Director Tại Công ty cổ phần Infor Việt Nam

Mức lương
30 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 18 Tòa MHDI Số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Marketing Director Với Mức Lương 30 - 35 Triệu

Quản lý và tổ chức đội nhóm phòng Marketing.
Xây dựng chiến lược/kế hoạch triển khai Marketing tổng thể phù hợp với định vị thương hiệu, sản phẩm công ty.
Triển khai các hoạt động truyền thông/marketing online thương hiệu/sản phẩm trên các nền tảng online/offline/các công cụ truyền thông phù hợp theo mục tiêu của từng giai đoạn.
Quản lý/thiết kế/lưu trữ kho tư liệu các hoạt động liên quan tới thiết kế/media.
Quản lý và triển khai các hoạt động CSKH.
Báo cáo kết quả công việc theo tháng, quý cho Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành có liên quan: Truyền thông, Marketing, Quản trị kinh doanh...
Có từ 3 năm kinh nghiệm làm vị trí tương đương, có kinh nghiệm về lĩnh vực tương đương là một lợi thế
Khả năng quản lý đội nhóm, hòa đồng và trách nhiệm.
Có khả năng sáng tạo, đam mê tìm hiểu và thử nghiệm các công nghệ và xu hướng mới nhất của ngành marketing.

Tại Công ty cổ phần Infor Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực (30-35M)
Lương tháng 13, review lương hàng năm.
BHXH và các chế độ phúc lợi theo quy định.
Cấp phát đầy đủ trang thiết bị làm việc (máy tính, điện thoại, đồng phục...)
Các hoạt động văn hóa: Sinh nhật, teambuilding, Noel, các hoạt động thiện nguyện, Year and Party...
Nghỉ + thưởng Lễ/Tết theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Infor Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Infor Việt Nam

Công ty cổ phần Infor Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 18, tòa nhà MHDI, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

