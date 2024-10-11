Tuyển Trưởng phòng Marketing AN café - Từ vùng Kinh Bắc làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: phường Bồ Đề, Long Biên

Mô Tả Công Việc

• Lập kế hoạch, triển khai, thực hiện và đánh giá việc quảng cáo, và các chương trình khuyến mãi; triển khai các kế hoạch hành động bán hàng theo từng chủng loại sản phẩm;

• Đề xuất các chương trình kế hoạch marketing, kế hoạch quảng cáo, chương trình khuyến mãi;

• Thực hiện phân tích thị trường và các dữ liệu bán hàng;

• Thực hiện các kế hoạch và chiến dịch Marketing bao gồm các chiến dịch Online Media, Digital Marketing,.. nhằm đẩy mạnh thương hiệu, thu hút khách hàng;

• Đảm bảo hoàn thành các mục tiêu liên quan đến độ nhận diện thương hiệu, doanh số tại cửa hàng và hiệu quả của các chiến dịch Digital Marketing;

• Đảm bảo đạt được các mục tiêu về tài chính, đưa ra dự trù chi phí, theo dõi ngân sách hàng năm, lập kế hoạch chi tiêu, phân tích các biến động, có biện pháp khắc phục;

• Chịu trách nhiệm việc quản lý và phát triển các hoạt động digital marketing trên các kênh online như websites, social networks...;

• Theo dõi việc thực hiện và báo cáo kết quả cho Quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành liên quan đến Marketing;

• Có từ 03 năm kinh nghiệm làm việc ở lĩnh vực Marketing và đảm nhận chức vụ ở vị trí tương đương (ưu tiên đã có kinh nghiệm trong ngành F&B);

• Có khả năng nhận diện khách hàng mục tiêu, lập kế hoạch sáng tạo và dẫn dắt các chiến dịch Marketing;

• Khả năng làm việc với các con số, đọc hiểu số liệu và xử lý bảng tính;

• Có kỹ năng lập kế hoạch và quản lý đội nhóm tốt;

• Năng động, nhiệt tình và ham học hỏi.

Quyền Lợi

• Thu Nhập Lên Đến 20.000.000đ

• Được tham gia đóng BHXH theo quy định;

• Tham gia các sự kiện hàng tháng, hàng năm do công ty tổ chức;

• Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng theo định kỳ;

• Thưởng tháng lương 13 + hiệu quả công việc;

• Thời gian làm việc linh hoạt.

Cách Thức Ứng Tuyển

