Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY TNHH DVTM & XNK SECOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

- Quản lý điều hành hoạt động phòng xuất nhập khẩu về nhân sự thuộc bộ phận mua hàng quốc tế.(5-8 nhân viên

- Lên phương án Đặt mua khối lượng, Chất lượng, giá cả, thanh toán... nhập khẩu cho từng lô hàng, từng hợp đồng, tương tự lên phương án cho từng nhân viên XNK theo chỉ tiêu

- Kiểm tra, duyệt tất các các bộ chứng từ XNK Của các hợp đồng, từ khi có BCT nháp đến khi BCT gốc được Hoàn thành.

- Biên phiên dịch chứng từ và các tài liệu liên quan; giao tiếp, giao dịch trong các cuộc họp với nhà cung cấp nước ngoài (nếu có).

- Chịu tránh nhiệm Đủ đơn hàng, đủ hợp đồng đầu vào nguyên liệu Của công ty

- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban giám đốc.

- Mặt hàng nhập khẩu: Sắt thép, Inox, Gỗ nguyên liệu

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm vị trí tương đương

- Trình độ học vấn: Đại học Ngoại thương/ Kinh tế quốc dân, Thương mại, Quốc gia., Chuyên ngành: Thương mại Quốc tế, Kinh doanh Quốc tế, Logistic

- Trình độ tiếng anh: Thành thạo 4 kỹ năng

- Thành thạo biểu thuế XNK, Mã HS CODE

- Thành thạo các mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ(C/O), Các Form E, Form D, Form VK, Form EVFTA......

- Có kinh nghiệm mua hàng Quốc tế: Trung Quốc// Hàn Quốc/ Châu Âu/Châu Mỹ,.... ít nhất 5 năm

- Kỹ năng đàm phán, giao tiếp tốt

- Thành thạo tin học văn phòng

- Yêu cầu giới tính: Nữ, Không tuyển nam

- Sức khỏe Tốt, Tuổi từ 30-39

Tại CÔNG TY TNHH DVTM & XNK SECOM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập thỏa thuận theo năng lực, cơ cấu bao gồm lương cứng, Lương Trách nhiệm, lương KPI tháng, thưởng theo chính sách của công ty( Tổng thu nhập 25-50 triệu)

- Thưởng cuối năm theo hiệu quả kinh doanh, kết quả kinh doanh của Công ty

- Thưởng tất cả các dịp lễ, tết, sinh nhật, thành lập công ty, lương tháng 13, Du lịch hằng năm

- Tăng lương theo định kỳ

- Sản phẩm có chất lượng tốt, ổn định có uy tín và cạnh tranh. Chiến lược phát triển bền vững và chuyên nghiệp.

- Công ty có định hướng phát triển sản phẩm Theo chuỗi gia tăng giá trị sản phảm, sản xuất sản phẩm ra thị trường

- Môi trường làm việc trẻ, luôn hướng tới phát triển cá nhân,

- Có cơ hội thăng tiến cao

- Được tham dự các khóa đào tạo, hội thảo chuyên môn và phát triển kỹ năng trong và ngoài tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DVTM & XNK SECOM

