Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH STRONG MEDICAL CENTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH STRONG MEDICAL CENTER
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/11/2024
Trưởng phòng nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại CÔNG TY TNHH STRONG MEDICAL CENTER

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 83 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Căn cứ trên nhu cầu phát triển của công ty để tham mưu cho Ban Giám đốc xây dựng cơ cấu tổ chức, lập kế hoạch tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu tuyển dụng của Công ty hàng quý, hàng năm.
- Tổ chức thực hiện, kết hợp với các trưởng bộ phận cập nhật chức năng nhiệm vụ từng bộ phận/ phòng ban, đánh giá mức độ phù hợp các bản mô tả công việc của từng vị trí công việc.
- Phát triển nguồn nhân lực trong công ty bằng cách tuyển dụng, đào tạo và phát triển...
- Đào tạo đội ngũ chuyên viên nhân sự, lập các chiến lược đánh giá năng suất nhân viên, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự Công ty.
- Cùng Ban Giám đốc xây dựng, đảm bảo văn hóa doanh nghiệp, truyền thông nội bộ, phát triển và duy trì văn hóa làm việc hiệu quả, kết nối tinh thần đội nhóm.
- Xây dựng, theo dõi, giải quyết các vấn đề liên quan đến thu hút nhân tài nhằm đảm bảo đoàn kết nội bộ nâng cao văn hóa công ty.
- Xây dựng quy chế lương thưởng, kỷ luật cũng như các biện pháp khuyến khích người lao động làm việc.
- Triển khai, quản lý kế hoạch chi phí liên quan đến lương bổng, phúc lợi và các chi phí khác thuộc các phòng ban công ty.
- Tham gia xây dựng nội quy, quy chế, quy trình làm việc, hệ thống đánh giá nhân viên, phối hợp với các phòng ban theo dõi kiểm tra việc thực hiện quản lý, đánh giá nhân viên định kỳ,
- Quản lý, điều hành công việc của nhân viên trong phòng, xử lý xung đột nội bộ, giải quyết tranh chấp lao động, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chức năng nhiệm vụ của phòng Nhân sự.
- Cải tiến các quy trình chấm công, tính lương, thưởng, lộ trình thăng tiến cho nhân viên toàn Công ty, giám sát quy trình thực hiện chính xác và đúng tiến độ.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 26 - 35 tuổi
- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Luật, Quản trị nguồn nhân lực hoặc các ngành có liên quan
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Kỹ năng xử lý thông tin và giải quyết vấn đề, sáng tạo trong công việc
- Có khả năng gắn kết nhân viên, quản lý, đào tạo, dẫn dắt đội nhóm, phát triển nhân tài
- Ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực F&B
- Ứng viên mạnh xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Tại CÔNG TY TNHH STRONG MEDICAL CENTER Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 20 - 30 Triệu
- Tham gia các sự kiện hàng tháng, hàng năm do Công ty tổ chức
- Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng theo định kỳ
- Thưởng tháng lương 13 + hiệu quả công việc
- Thời gian làm việc linh hoạt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH STRONG MEDICAL CENTER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH STRONG MEDICAL CENTER

CÔNG TY TNHH STRONG MEDICAL CENTER

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 72d Trần Quốc Toản, Phường Nguyễn Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

