Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Chăm sóc mẹ và bé tại nhà Homecare làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu

Mức lương 11 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: A28, ngõ 20 Huy Du, phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 11 - 12 Triệu

Thực hiện, phụ trách công tác tuyển dụng nhân sự cho các phòng/ban theo yêu cầu của cấp trên

Tìm kiếm, đón tiếp và sắp xếp lịch phỏng vấn cho ứng viên

Quản lý hồ sơ ứng viên tham gia phỏng vấn

Phối hợp với đề xuất của các chi nhánh để tuyển dụng ứng viên phù hợp

Các công việc khác theo chỉ đạo trực tiếp của quản lý.

Với Mức Lương 11 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ

Độ tuổi: 23-30 tuổi

Có kinh nghiệm 6 tháng trở lên vị trí tuyển dụng đặc biệt trong lĩnh vực Sản phẩm Chăm sóc Mẹ & Bé, Chăm sóc sức khỏe, Hóa mỹ phẩm, Nhà thuốc,... là một lợi thế.

Giao tiếp tốt và biết lắng nghe, xử lý tình huống phát sinh

Chăm chỉ, nhiệt huyết, tác phong lịch sự, tinh thần trách nhiệm.

Tại Công ty TNHH Chăm sóc mẹ và bé tại nhà Homecare Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo.

Có cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến cao trong công việc.

Đóng BHXH đầy đủ theo quy định pháp luật

Nghỉ lễ, thưởng Tết theo quy định nhà nước.

Tháng lương thứ 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Chăm sóc mẹ và bé tại nhà Homecare

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin