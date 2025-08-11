Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Chăm sóc mẹ và bé tại nhà Homecare làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty TNHH Chăm sóc mẹ và bé tại nhà Homecare
Mức lương
11 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: A28, ngõ 20 Huy Du, phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 11 - 12 Triệu
Thực hiện, phụ trách công tác tuyển dụng nhân sự cho các phòng/ban theo yêu cầu của cấp trên
Tìm kiếm, đón tiếp và sắp xếp lịch phỏng vấn cho ứng viên
Quản lý hồ sơ ứng viên tham gia phỏng vấn
Phối hợp với đề xuất của các chi nhánh để tuyển dụng ứng viên phù hợp
Các công việc khác theo chỉ đạo trực tiếp của quản lý.
Với Mức Lương 11 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam/Nữ
Độ tuổi: 23-30 tuổi
Có kinh nghiệm 6 tháng trở lên vị trí tuyển dụng đặc biệt trong lĩnh vực Sản phẩm Chăm sóc Mẹ & Bé, Chăm sóc sức khỏe, Hóa mỹ phẩm, Nhà thuốc,... là một lợi thế.
Giao tiếp tốt và biết lắng nghe, xử lý tình huống phát sinh
Chăm chỉ, nhiệt huyết, tác phong lịch sự, tinh thần trách nhiệm.
Tại Công ty TNHH Chăm sóc mẹ và bé tại nhà Homecare Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo.
Có cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến cao trong công việc.
Đóng BHXH đầy đủ theo quy định pháp luật
Nghỉ lễ, thưởng Tết theo quy định nhà nước.
Tháng lương thứ 13.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Chăm sóc mẹ và bé tại nhà Homecare
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
