Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP FOOD SOURCE INTERNATIONAL (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CP FOOD SOURCE INTERNATIONAL (VIỆT NAM)
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 938 Bạch Đằng, P. Thanh Luong, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
I. Tóm tắt:
II. Trách nhiệm chính
III. Trách nhiệm cụ thể
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chuyên môn:
Kỹ năng:
Kỹ năng:
Tại CÔNG TY CP FOOD SOURCE INTERNATIONAL (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương cạnh tranh + thưởng
- Được đào tạo về sản phẩm
- Tiếp cận các thương hiệu thực phẩm quốc tế cao cấp
- Cơ hội phát triển sự nghiệp tại công ty đang tăng trưởng nhanh chóng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP FOOD SOURCE INTERNATIONAL (VIỆT NAM)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
