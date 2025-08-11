Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần AMH Quốc Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần AMH Quốc Tế
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 7, ngõ 5, đường Thọ Tháp, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm & mở rộng khách hàng (Spa, Thẩm mỹ viện, BV thẩm mỹ trên toàn quốc)
Giới thiệu, tư vấn & chốt đơn sản phẩm mỹ phẩm cao cấp từ Thụy Sỹ, Tây Ban Nha, Mỹ
Thu thập, quản lý thông tin khách hàng
Chăm sóc khách hàng, duy trì doanh số ổn định
Thực hiện thủ tục mua bán & hỗ trợ sau bán hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm sale thị trường mỹ phẩm (không nhận telesale)
Thành thạo Excel, Word, PowerPoint
Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, ngoại hình ưa nhìn
Trung thực, có trách nhiệm, không ngại khó
Chủ động, độc lập, tổ chức công việc tốt
Sẵn sàng đi công tác khi cần
Thành thạo Excel, Word, PowerPoint
Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, ngoại hình ưa nhìn
Trung thực, có trách nhiệm, không ngại khó
Chủ động, độc lập, tổ chức công việc tốt
Sẵn sàng đi công tác khi cần
Tại Công Ty Cổ Phần AMH Quốc Tế Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng 10–20 triệu tùy năng lực + thưởng doanh số không giới hạn
Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu suất theo chính sách công ty
Chế độ BHXH đầy đủ theo quy định pháp luật
Hỗ trợ bữa trưa miễn phí tại công ty
Du lịch nghỉ dưỡng hàng năm, teambuilding, sinh nhật, các hoạt động nội bộ gắn kết
Nghỉ lễ, tết, nghỉ phép năm theo Luật Lao động
Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7 và Chủ nhật, giúp cân bằng thời gian cá nhân
Môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, đồng nghiệp hỗ trợ, cơ hội học hỏi và phát triển
Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu suất theo chính sách công ty
Chế độ BHXH đầy đủ theo quy định pháp luật
Hỗ trợ bữa trưa miễn phí tại công ty
Du lịch nghỉ dưỡng hàng năm, teambuilding, sinh nhật, các hoạt động nội bộ gắn kết
Nghỉ lễ, tết, nghỉ phép năm theo Luật Lao động
Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7 và Chủ nhật, giúp cân bằng thời gian cá nhân
Môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, đồng nghiệp hỗ trợ, cơ hội học hỏi và phát triển
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần AMH Quốc Tế
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI