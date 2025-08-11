Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần AMH Quốc Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 7, ngõ 5, đường Thọ Tháp, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm & mở rộng khách hàng (Spa, Thẩm mỹ viện, BV thẩm mỹ trên toàn quốc)

Giới thiệu, tư vấn & chốt đơn sản phẩm mỹ phẩm cao cấp từ Thụy Sỹ, Tây Ban Nha, Mỹ

Thu thập, quản lý thông tin khách hàng

Chăm sóc khách hàng, duy trì doanh số ổn định

Thực hiện thủ tục mua bán & hỗ trợ sau bán hàng

Yêu Cầu Công Việc

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm sale thị trường mỹ phẩm (không nhận telesale)

Thành thạo Excel, Word, PowerPoint

Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, ngoại hình ưa nhìn

Trung thực, có trách nhiệm, không ngại khó

Chủ động, độc lập, tổ chức công việc tốt

Sẵn sàng đi công tác khi cần

Tại Công Ty Cổ Phần AMH Quốc Tế Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng 10–20 triệu tùy năng lực + thưởng doanh số không giới hạn

Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu suất theo chính sách công ty

Chế độ BHXH đầy đủ theo quy định pháp luật

Hỗ trợ bữa trưa miễn phí tại công ty

Du lịch nghỉ dưỡng hàng năm, teambuilding, sinh nhật, các hoạt động nội bộ gắn kết

Nghỉ lễ, tết, nghỉ phép năm theo Luật Lao động

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7 và Chủ nhật, giúp cân bằng thời gian cá nhân

Môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, đồng nghiệp hỗ trợ, cơ hội học hỏi và phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần AMH Quốc Tế

