Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

- Hà Nội: Số 145 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hoàng Liệt, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 25 - 35 Triệu
Phát triển tổ chức: Thiết kế/ cập nhật Sơ đồ tổ chức, Chức năng nhiệm vụ, lộ trình công danh, Mô tả công việc; kiểm soát bộ hạn mức định mức nhân lực và định biên
Xây dựng chiến lược chính sách để thu hút nhân tài và giữ chân Nhân sự
Phát triển con người: Xây dựng và quản trị các bộ tiêu chuẩn năng lực, quản lý Cán bộ nguồn/ Talent pool
Chủ trì/Điều phối công tác đánh giá Nhân sự, đánh giá KPI, 360 độ, tín nhiệm
Xây dựng/ cập nhật khung thu nhập, chính sách tiền lương và phúc lợi
thẩm định đề xuất điều chỉnh thu nhập, phúc lợi của các Khối/phòng/cơ sở
Phối hợp với khối Đào tạo triển khai đánh giá các chương trình đánh giá Nhân sự
Tổ chức triển khai, kiểm soát các chương trình quản trị nhân tài theo ngành dọc chức năng và tại các cơ sở
Kiểm soát và triển khai các giải pháp nhằm tối ưu hiệu suất/hiệu quả Nguồn nhân lực (định mức, định biên, mô hình tổ chức)
Tổ chức triển khai và kiểm soát các chương trình nhằm nâng cao chất lượng Nhân sự
Kiểm soát nhân sự trong hệ thống
Thực hiện các đầu việc khác theo yêu cầu của CBLĐ Quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc vị trí Quản trị Chính sách, hiệu suất nhân sự, Phát triển tổ chức tại các mô hình tập đoàn
Có kinh nghiệm xây dựng các hệ thống chính sách, lương, thưởng đãi ngộ/ đánh giá và quản trị hiệu quả công việc với độ đa dạng cao về lớp nhân lực
Có hiểu biết sâu và kinh nghiệm thực tiễn triển khai thành công về các mô hình Nhân lực, mô hình chính sách tại các công ty có quy mô từ 300 - 500 nhân sự.
Ưu tiên có kinh nghiệm xây dựng và triển khai dự án Khung năng lực
Có khả năng giao tiếp tiếng Anh tự tin là một lợi thế
Có khả năng làm việc với cường độ công việc cao
Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng các chế độ lễ, tết, du lịch trong năm
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Môi trường làm việc ổn định, chế độ phúc lợi theo quy định của công ty
Tham gia các hoạt động nội bộ như Ngày hội Thể thao, INTECH Day, Giao lưu đồng nghiệp, v.v.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
