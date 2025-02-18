Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 145 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hoàng Liệt, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Phát triển tổ chức: Thiết kế/ cập nhật Sơ đồ tổ chức, Chức năng nhiệm vụ, lộ trình công danh, Mô tả công việc; kiểm soát bộ hạn mức định mức nhân lực và định biên

Xây dựng chiến lược chính sách để thu hút nhân tài và giữ chân Nhân sự

Phát triển con người: Xây dựng và quản trị các bộ tiêu chuẩn năng lực, quản lý Cán bộ nguồn/ Talent pool

Chủ trì/Điều phối công tác đánh giá Nhân sự, đánh giá KPI, 360 độ, tín nhiệm

Xây dựng/ cập nhật khung thu nhập, chính sách tiền lương và phúc lợi

thẩm định đề xuất điều chỉnh thu nhập, phúc lợi của các Khối/phòng/cơ sở

Phối hợp với khối Đào tạo triển khai đánh giá các chương trình đánh giá Nhân sự

Tổ chức triển khai, kiểm soát các chương trình quản trị nhân tài theo ngành dọc chức năng và tại các cơ sở

Kiểm soát và triển khai các giải pháp nhằm tối ưu hiệu suất/hiệu quả Nguồn nhân lực (định mức, định biên, mô hình tổ chức)

Tổ chức triển khai và kiểm soát các chương trình nhằm nâng cao chất lượng Nhân sự

Kiểm soát nhân sự trong hệ thống

Thực hiện các đầu việc khác theo yêu cầu của CBLĐ Quản lý trực tiếp

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc vị trí Quản trị Chính sách, hiệu suất nhân sự, Phát triển tổ chức tại các mô hình tập đoàn

Có kinh nghiệm xây dựng các hệ thống chính sách, lương, thưởng đãi ngộ/ đánh giá và quản trị hiệu quả công việc với độ đa dạng cao về lớp nhân lực

Có hiểu biết sâu và kinh nghiệm thực tiễn triển khai thành công về các mô hình Nhân lực, mô hình chính sách tại các công ty có quy mô từ 300 - 500 nhân sự.

Ưu tiên có kinh nghiệm xây dựng và triển khai dự án Khung năng lực

Có khả năng giao tiếp tiếng Anh tự tin là một lợi thế

Có khả năng làm việc với cường độ công việc cao

Thưởng theo hiệu quả sản xuất kinh doanh, hiệu quả công việc

Hưởng các chế độ lễ, tết, du lịch trong năm

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Môi trường làm việc ổn định, chế độ phúc lợi theo quy định của công ty

Tham gia các hoạt động nội bộ như Ngày hội Thể thao, INTECH Day, Giao lưu đồng nghiệp, v.v.

