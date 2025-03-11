Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI VÂN ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI VÂN ANH
Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 897 Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 25 - 35 Triệu
Lập kế hoạch, triển khai và giám sát tuyển dụng.
Xây dựng và quản lý hệ thống nhân sự, chính sách lương - thưởng - phúc lợi.
Quản lý hợp đồng lao động, giải quyết tranh chấp và đảm bảo quyền lợi nhân viên.
Xây dựng kế hoạch đào tạo, phát triển đội ngũ.
Triển khai các chính sách hành chính và văn hóa doanh nghiệp.
Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực hoặc liên quan.
Ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Am hiểu Luật Lao động, thành thạo tin học văn phòng.
Kỹ năng lãnh đạo, lập kế hoạch, giao tiếp, giải quyết vấn đề.
Trung thực, trách nhiệm, chịu áp lực tốt.
Ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Am hiểu Luật Lao động, thành thạo tin học văn phòng.
Kỹ năng lãnh đạo, lập kế hoạch, giao tiếp, giải quyết vấn đề.
Trung thực, trách nhiệm, chịu áp lực tốt.
Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI VÂN ANH Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 25-35 triệu/tháng.
Chế độ đầy đủ (BHYT, BHXH, BHTN), phúc lợi hấp dẫn.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Chế độ đầy đủ (BHYT, BHXH, BHTN), phúc lợi hấp dẫn.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI VÂN ANH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI