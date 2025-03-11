Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI VÂN ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI VÂN ANH
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/04/2025
Trưởng phòng nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI VÂN ANH

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 897 Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Lập kế hoạch, triển khai và giám sát tuyển dụng.
Xây dựng và quản lý hệ thống nhân sự, chính sách lương - thưởng - phúc lợi.
Quản lý hợp đồng lao động, giải quyết tranh chấp và đảm bảo quyền lợi nhân viên.
Xây dựng kế hoạch đào tạo, phát triển đội ngũ.
Triển khai các chính sách hành chính và văn hóa doanh nghiệp.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực hoặc liên quan.
Ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Am hiểu Luật Lao động, thành thạo tin học văn phòng.
Kỹ năng lãnh đạo, lập kế hoạch, giao tiếp, giải quyết vấn đề.
Trung thực, trách nhiệm, chịu áp lực tốt.

Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI VÂN ANH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 25-35 triệu/tháng.
Chế độ đầy đủ (BHYT, BHXH, BHTN), phúc lợi hấp dẫn.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI VÂN ANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 1 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

