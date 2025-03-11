Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI VÂN ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Lập kế hoạch, triển khai và giám sát tuyển dụng. Xây dựng và quản lý hệ thống nhân sự, chính sách lương - thưởng - phúc lợi. Quản lý hợp đồng lao động, giải quyết tranh chấp và đảm bảo quyền lợi nhân viên. Xây dựng kế hoạch đào tạo, phát triển đội ngũ. Triển khai các chính sách hành chính và văn hóa doanh nghiệp.

