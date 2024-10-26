Tuyển Trưởng phòng pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TLG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 26 - 35 Triệu

Mức lương 26 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: A209, tầng 2 tháp The Manor, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng pháp chế Với Mức Lương 26 - 35 Triệu

Lập kế hoạch, tổ chức, điều hành, quản lý, giám sát hoạt động pháp chế của công ty. Nghiên cứu, tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Xây dựng, quản lý, cập nhật hệ thống văn bản pháp quy nội bộ của công ty. Tham gia soạn thảo, thẩm định, ký kết các hợp đồng, văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Đại diện công ty tham gia giải quyết các tranh chấp, khiếu nại liên quan đến pháp luật. Theo dõi, cập nhật các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực sản xuất của công ty. Hỗ trợ, hướng dẫn các bộ phận trong công ty về các vấn đề pháp lý. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 26 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật. Có kiến thức chuyên môn sâu về Luật Doanh nghiệp, Luật Lao động, Luật Đầu tư, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Hợp đồng, Luật Dân sự, Luật Hình sự,... Có kỹ năng quản lý, tổ chức, lập kế hoạch, phân công công việc. Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TLG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm. Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TLG VIỆT NAM

