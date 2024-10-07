Tuyển Trưởng phòng pháp chế Danko Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu

Mức lương 40 - 60 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1, nhà C6 – khối II – Đường Trần Hữu Dực - KĐT Mỹ Đình 1 – Nam Từ Liêm - Hà Nội., Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng pháp chế Với Mức Lương 40 - 60 Triệu

Kiểm soát và quản trị rủi ro các hoạt động, giao dịch liên quan đến các mảng hoạt động của doanh nghiệp, gồm: quản trị doanh nghiệp, xây dựng, thương mại, hành chính, nhân sự,....; Tư vấn, tham mưu cho lãnh đạo Công ty/ lãnh đạo Ban trong việc tổ chức, phân quyền quản lý, điều hành hoạt động, các quy định pháp luật mới có liên quan của Tập đoàn, các Công ty con, Công ty thành viên; Chỉ đạo và/hoặc trực tiếp thực hiện và/ hoặc tham gia các công việc: xây dựng các mẫu biểu lĩnh vực pháp lý doanh nghiệp; Đánh giá, rà soát, giám sát về tính pháp lý đối với các nội dung chỉnh sửa, bổ sung, thay đổi theo yêu cầu của các Phòng/Ban trên cơ sở các mẫu biểu đã được ban hành; đàm phán, phòng ngừa rủi ro các nội dung liên quan đến pháp lý, phòng ngừa rủi ro đối với giao dịch của Công ty; xây dựng quy trình, quy định hoạt động của Tập Đoàn trong lĩnh vực pháp lý doanh nghiệp Hỗ trợ pháp lý các đơn vị còn lại và các phòng/ ban khác ngoài các đơn vị thuộc nhiệm vụ của Phòng Pháp lý dự án có phát sinh nhu cầu tư vấn pháp lý trong lĩnh vực chuyên môn. Cập nhật, tư vấn cho lãnh đạo Tập Đoàn về các quy định pháp luật mới có liên quan tới lĩnh vực quản lý Chủ trì công tác xử lý khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp phát sinh tại Tập Đoàn, các công ty con, công ty thành viên: Đại diện theo ủy quyền hoặc Luật sư làm việc với Khách hàng, đối tác, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tòa án, công an, cơ quan thi hành án ... để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của Tập đoàn, các công ty con, công ty thành viên Hỗ trợ pháp lý trong các hoạt động thanh tra, kiểm tra của Cơ quan Nhà nước tại Tập Đoàn và các Công ty con, Công ty thành viên. Đầu mối tổ chức, làm việc với các Đơn vị tư vấn luật, cung cấp dịch vụ pháp lý trong các hoạt động dịch vụ pháp lý thuê ngoài (nếu có). Chủ trì thực hiện tổng kết đánh giá việc tuân thủ pháp luật của Tập Đoàn trên cơ sở các công việc đã thực hiện, đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung những quy trình, quy định nội bộ của Tập Đoàn để tăng cường hiệu quả công việc. Chủ trì thực hiện đào tạo chuyên môn nội bộ thông qua các công việc chuyên môn phụ trách hàng ngày. Phổ biến pháp luật, phối hợp/hỗ trợ các Phòng/Ban/Đơn vị trong công tác đào tạo và truyền thông nội bộ về công tác pháp chế, hạn chế rủi ro pháp lý. Hoàn thiện hệ thống văn bản (biểu mẫu, hướng dẫn công việc, quy trình, quy định, quy chế) liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng. Tham gia lập kế hoạch hoạt động Ban Pháp chế Đánh giá kết quả thực hiện KPI và lập kế hoạch hoạt động của Phòng thuộc quyền quản lý gửi Trưởng/ Phó Ban (nếu có áp dụng). Hỗ trợ các phòng/ban/đơn vị khác trong các thủ tục pháp lý theo phân công của Trưởng/Phó Ban.

Với Mức Lương 40 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật trở lên. Có trên 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, quản lý chuyên môn tại các doanh nghiệp/tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng tư duy, phản biện, kỹ năng giải quyết vấn đề. Có khả năng phát hiện các rủi ro và có chuẩn bị các phương án xử lý phù hợp Kỹ năng soạn thảo văn bản, hợp đồng tốt. Có khả năng thích ứng và chịu áp lực cao trong công việc . Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt Có thẻ Luật sư. Trung thực, cẩn thận, đạo đức tốt

Tại Danko Group Thì Được Hưởng Những Gì

Được đi du lịch 1 lần trong 1 năm Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định Được review 2 lần trong năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Danko Group

