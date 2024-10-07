Tuyển Trưởng Phòng Phát Triển Thị Trường thu nhập 20 - 25 triệu Toàn thời gian

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Miền Nam

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Tham mưu về việc xây dựng chính sách bán hàng, bao gồm chính sách về giá, khuyến mãi, chiết khấu & các chương trình quảng bá, tiếp cận đến khách hàng để trình Ban Lãnh đạo phê duyệt

- Lập kế hoạch, chính sách bán hàng hàng tháng/quí/năm và triển khai thực hiện các kế hoạch đã được duyệt.

- Xây dựng chiến thuật/kế hoạch bán hàng và theo dõi hiệu suất cho từng mảng đã được phân công; đảm bảo đáp ứng các mục tiêu kinh doanh/tăng trưởng được phân công. - Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thuộc nhóm khách hàng mục tiêu của Công ty;

- Tìm kiếm, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng. Chăm sóc khách hàng theo chính sách và quy định của Công ty.

- Thu thập và quản lý thông tin khách hàng, đối tác một cách khoa học và cẩn thận

- Xác định, phân nhóm khách hàng tiềm năng và phân bổ, kiểm soát hoạt động của nhân viên cấp dưới để đảm bảo đạt các mục tiêu kinh doanh đã giao.

- Lập kế hoạch sử dụng nhân sự theo tháng/quý/năm để đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số;

- Tuyển dụng, đào tạo kỹ năng bán hàng và các kỹ năng mềm cần thiết để nâng cao năng lực của nhân viên cấp dưới, phát triển đội nhóm vững mạnh cho các mục tiêu kinh doanh mới.

- Tổ chức các hoạt động, các chương trình để động viên, khuyến khích tinh thần làm việc nhằm giúp đội ngũ nhân viên đạt/vượt mục tiêu doanh số đề ra.

Khu vực hoạt động (Được phân bổ theo cụm quận phụ trách): Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai

Hồ Chí Minh: Quận 4, 7, 8, Nhà Bè, Quận 6, Bình Chánh, Quận Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình, Quận 5,6,10,11

Quận 4, 7, 8, Nhà Bè, Quận 6, Bình Chánh, Quận Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình, Quận 5,6,10,11

Bình Dương: Dĩ An, Tân Uyên, Thuận An, Thủ Dầu Một

Đồng Nai: Biên Hoà, Long Thành

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Marketing, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành nghề liên quan. Có kiến thức và kinh nghiệm về phát triển thị trường, kinh doanh, quản lý. Nắm vững các kỹ năng phân tích thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, xây dựng chiến lược kinh doanh. Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt. Kỹ năng lãnh đạo, quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ. Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu được áp lực công việc cao. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Marketing, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành nghề liên quan.

Có kiến thức và kinh nghiệm về phát triển thị trường, kinh doanh, quản lý.

Nắm vững các kỹ năng phân tích thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, xây dựng chiến lược kinh doanh.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu được áp lực công việc cao.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc nhận 100% lương. Sau 2 tháng thử việc đóng bảo hiểm full lương. Được mua bảo hiểm FPT Care: Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện có thể đi khám, chữa bệnh ờ hầu hết các Bệnh viện lớn mà không phải chờ đợi và được hưởng dịch vụ tốt nhất. Được công ty hỗ trợ chi phí khám sức khỏe tổng quát định kỳ hàng năm. Được công ty đóng đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định Nhà nước. Được đi nghỉ mát hàng năm và tham gia các hoạt động Team Building ít nhất 01 lần/năm. Được tặng quà sinh nhật, lễ, tết. Được tham gia các hoạt động Công đoàn, phong trào văn hóa FPT. (Các câu lạc bộ thể thao, khiêu vũ, yoga,...). Lương tháng 13 và thưởng hiệu quả theo kết quả kinh doanh của Công ty (PMS). Được tham gia các lớp đào tạo kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm theo chính sách đào tạo của Tập Đoàn FPT.

Thử việc nhận 100% lương.

Sau 2 tháng thử việc đóng bảo hiểm full lương.

Được mua bảo hiểm FPT Care: Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện có thể đi khám, chữa bệnh ờ hầu hết các Bệnh viện lớn mà không phải chờ đợi và được hưởng dịch vụ tốt nhất.

Được công ty hỗ trợ chi phí khám sức khỏe tổng quát định kỳ hàng năm.

Được công ty đóng đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định Nhà nước.

Được đi nghỉ mát hàng năm và tham gia các hoạt động Team Building ít nhất 01 lần/năm.

Được tặng quà sinh nhật, lễ, tết.

Được tham gia các hoạt động Công đoàn, phong trào văn hóa FPT. (Các câu lạc bộ thể thao, khiêu vũ, yoga,...).

Lương tháng 13 và thưởng hiệu quả theo kết quả kinh doanh của Công ty (PMS).

Được tham gia các lớp đào tạo kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm theo chính sách đào tạo của Tập Đoàn FPT.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin