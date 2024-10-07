Tuyển Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của Phòng Quản lý chất lượng và Kiểm soát nội bộ, gồm:

Quản lý chất lượng nội bộ

Tổ chức triển khai và duy trì và hướng dẫn cho các đơn vị (trong phạm vi áp dụng) thực hiện các hành động nhằm tuân thủ các yêu cầu tiêu chuẩn tiêu chuẩn ISO 9001: 2013 và Tiêu chuẩn ISO 27001: 2013. Kiểm soát việc thực hiện tác nghiệp theo đúng yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng đã được ban hành. Thu thập, tiếp nhận các ý kiến, mong muốn về việc cải tiến thực hiện hệ thống quản lý chất lượng của các đơn vị. Đại diện Công ty cho các hoạt động đánh giá hệ thống Quản lý chất lượng, An ninh an toàn từ bên thứ 3, khách hàng, đối tác, kiểm toán Tập đoàn ... Tổ chức việc xây dựng các quy trình/ quy định, bao gồm: tổng hợp, đánh giá và lập kế hoạch để các đơn vị nghiệp vụ xây dựng các quy trình/ quy định này và kiểm soát các văn bản này trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành.

Quản lý chất lượng dự án của Công ty

Tổ chức và cung cấp nguồn lực tham gia vào hoạt động đảm bảo chất lượng dự án Lập checklist theo dõi tuân thủ và chất lượng dự án (phần mềm, tích hợp) và định kỳ báo cáo. Phân tích dữ liệu nhằm phát hiện lỗi hệ thống/ dự án, phân tích nguyên nhân gốc rễ, phối hợp xử lý. Cải tiến cập nhật quy trình quy định, tool áp dụng cho dự án. Tham gia tư vấn để tối ưu hoạt động dự án hoặc xử lý vấn đề của dự án.

Kiểm soát nội bộ:

Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên, đột xuất và định kỳ đối với việc tuân thủ tại các đơn vị Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu liên quan đến đánh giá, đo lường chất lượng (thông qua các hoạt động kiểm tra định kỳ, đột xuất, thông tin thu thập từ phản ánh nội bộ, phản ánh của khách hàng...) và báo cáo, đề xuất các biện pháp cải tiến khắc phục. Thực hiện tổng hợp, đánh giá báo cáo các điểm chưa phù hợp lên Giám đốc Quản trị, Tổng giám đốc Công ty. Thực hiện Thanh tra, xử lý vi phạm đối với các trường hợp vi phạm kỷ luật của Công ty: Điều tra, thẩm tra, làm rõ sự vụ, đánh giá, đề xuất xử lý vi phạm, đề xuất khắc phục, cải tiến.

Quản trị rủi ro

Lập, phối hợp các bộ phận liên quan thống nhất danh mục rủi ro, kế hoạch xử lý Giám sát tiến độ thực hiện Phân tích các chỉ số để đưa ra các cảnh báo sớm Theo dõi và lập các báo cáo theo dõi định kỳ theo quy định

2. Công tác quản lý phòng

Quản lý nhân sự, tổ chức công việc của Phòng nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của Phòng Xây dựng kế hoạch mục tiêu, ngân sách hoạt động của Phòng. Xây dựng, đào tạo đội ngũ nhân sự của Phòng. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn/Bằng cấp:

Tốt nghiệp đại học trở lên Có kiến thức và am hiểu về chứng chỉ ISO, CMMI Có kinh nghiệm triển khai áp dụng mô hình Srcum/Agile

Kinh nghiệm:

Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản lý chất lượng, Đảm bảo chất lượng trong công ty công nghệ, ưu tiên ứng viên có kinh ngiệm trong lĩnh vực phần mềm. Trong đó, có tối thiểu 3 năm kinh ngiệm quản lý cấp bộ phận.

Kỹ năng cần thiết:

Ngoại ngữ: Thành thạo kỹ năng đọc hiểu Kỹ năng mềm: Kỹ năng tổng hợp, báo cáo; Khả năng giao tiếp, phối hợp Kỹ năng giải quyết vấn đề Kỹ năng quản lý, lãnh đạo

Kỹ năng mềm:

Yêu cầu khác:

Khả năng làm việc dưới áp lực cao

Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập:

Lương thỏa thuận theo năng lực ứng viên Thu nhập lên tới 15 tháng lương/năm (bao gồm lương và thưởng KPI cá nhân) Thưởng năng suất cộng thêm theo kết quả kinh doanh Công ty Gói phúc lợi Lễ, Tết, Sinh nhật Tập đoàn 9 triệu/năm Xét tăng lương định kỳ 1 lần/năm. Hoặc tăng lương đột xuất theo thành tích cá nhân.

Đào tạo & Phát triển:

Đài thọ 100% chi phí tham gia các khóa học, thi chứng chỉ CNTT Quốc tế. Chính sách phát triển, thăng tiến theo Career Path có lộ trình với từng vị trí, từng phòng ban. Cơ hội tiếp cận với các công nghệ mới nhất: Cloud, Big data... Cơ hội làm việc trong Công ty là Top 1 đối tác tư vấn và cung cấp, triển khai giải pháp Chuyển đổi số, Bảo mật, Cloud cho tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam

Đãi ngộ và Văn hóa:

Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu; Nghỉ thứ 7 & Chủ Nhật. Nghỉ phép: 12 ngày/ năm + 1 ngày nghỉ hưởng lương vào dịp sinh nhật bản thân CBNV Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành. Chế độ bảo hiểm nâng cao: CMC Care Chế độ đãi ngộ thai sản nâng cao dành cho nhân viên nữ Du lịch hàng năm 1 tuần, teambuilding/dã ngoại định kì 2 lần/năm Tham gia các Câu lạc bộ của Công ty và các chương trình trải nghiệm nhân viên đa dạng và phòng phú Môi trường làm việc sáng tạo, đổi mới dựa trên 4 giá trị cốt lõi là 4C (C-Speed, Creativity, Commitment, Customer Centricity)

