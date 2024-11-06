Tuyển Data Engineer Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Tuyển Data Engineer Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Viettel Software
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
Viettel Software

Data Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Engineer Tại Viettel Software

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5, Tòa nhà Thành Công, 80 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Data Engineer Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

✓ Tham gia phát triển và triển khai các dịch vụ sử dụng các công nghệ Big Data:
Hadoop ecosystem, kafka, spark, nifi, ...
✓ Nghiên cứu , Xây dựng, tối ưu các Job ETL có khả năng mở rộng linh hoạt với độ
tin cậy cao, phục vụ cho việc khai thác/ingest , tổng hợp các loại dữ liệu từ nhiều
nguồn khác nhau;
✓ Quy hoạch, thiết kế các công cụ nền tảng, công cụ giám sát, cảnh báo KPI chất lượng
số liệu ... để tự động giám sát hiện trạng của hệ thống, chất lượng dữ liệu giúp đưa
ra các cảnh báo kịp thời tới nhân sự vận hành, đội dự án
✓ Nghiên cứu và quy hoạch các công cụ khai thác, phân tích số liệu (Big Data OLAP,
Notebook ...)

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Viettel Software Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ lương, thưởng, thu nhập:
Thu nhập: hấp dẫn theo thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực.
Phúc lợi: hỗ trợ ăn trưa, điện thoại, nghỉ mát, thưởng ngày lễ và các ngày chỉ có ở Viettel như Ngày Sáng Tạo - 1/6, 22/12, quà Tết Dương, Tết Âm tri ân Gia đình, người sinh thành.
Happytime: 15 phút các buổi chiều trong tuần.
2. Môi trường làm việc
3. Cơ hội phát triển bản thân
Có cơ hội thử sức trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất.
Được thử sức với các dự án hấp dẫn, thử thách đủ lớn trong và ngoài nước để trưởng thành.
Được trao quyền sáng tạo với đam mê của tuổi trẻ.
Cơ hội học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu, lãnh đạo và đồng nghiệp ưu tú.
Cơ hội được đào tạo, trau dồi kĩ năng, chuyên môn để phát triển toàn diện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viettel Software

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Viettel Software

Viettel Software

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà Thành Công, 80 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

