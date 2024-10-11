Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ CÔNG NGHIỆP PSC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ CÔNG NGHIỆP PSC
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ CÔNG NGHIỆP PSC

Trưởng phòng sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ CÔNG NGHIỆP PSC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: khu công nghiệp Tiên Sơn, Tiên Du

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập kế hoạch, tổ chức, và điều hành các hoạt động sản xuất khuôn mẫu theo yêu cầu của khách hàng và kế hoạch sản xuất của công ty.
- Đảm bảo các quy trình sản xuất được thực hiện đúng quy định, từ việc nhận đơn hàng, thiết kế, gia công, đến kiểm tra chất lượng và bàn giao sản phẩm.
- Giám sát và đánh giá hiệu suất làm việc của các nhóm sản xuất, bao gồm đội ngũ kỹ sư, thợ nguội, và công nhân.
- Đảm bảo sản phẩm khuôn mẫu đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng đã đề ra.
- Xử lý các vấn đề về chất lượng, tìm ra nguyên nhân và đưa ra các biện pháp khắc phục kịp thời.
- Phối hợp với bộ phận kiểm tra chất lượng để thực hiện các hoạt động kiểm tra và đánh giá sản phẩm trước khi giao hàng.
- Quản lý nhân sự bộ phận
- Quản lý vật tư và trang thiết bị bộ phận
- Quản lý chi phí và tối ưu hoá sản xuất
- Báo cáo và phân tích:

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Cơ khí chế tạo, Kỹ thuật cơ khí, hoặc các ngành liên quan.
- Có ít nhất 5-7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất khuôn mẫu, trong đó có ít nhất 2-3 năm ở vị trí quản lý.
- Đại học, Vi tính.
- Kỹ năng quản lý và lãnh đạo đội ngũ nhân viên.
- Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định nhanh chóng, chính xác.
- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.
- Am hiểu về quy trình sản xuất khuôn mẫu và các tiêu chuẩn chất lượng liên quan.
- Cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao, khả năng làm việc dưới áp lực, và có khả năng thích nghi với các thay đổi trong môi trường sản xuất.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ CÔNG NGHIỆP PSC Thì Được Hưởng Những Gì

1. Được hưởng thu nhập, quyền lợi, phúc lợi theo tinh thần Hợp đồng lao động đã ký với Công ty và các chế độ chính sách chung tại Công ty.
2. Được xét khen thưởng tùy vào chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, công việc được giao
3. Được tạo thuận lợi về chính sách huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo định hướng và chính sách đào tạo của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ CÔNG NGHIỆP PSC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ CÔNG NGHIỆP PSC

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ CÔNG NGHIỆP PSC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 2, dãy C3, tổ dân phố cơ khí Yên Viên, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

