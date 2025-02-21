Tuyển Trưởng phòng sản xuất Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 USD

Tuyển Trưởng phòng sản xuất Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 USD

Navigos Search
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Navigos Search

Trưởng phòng sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng sản xuất Tại Navigos Search

Mức lương
30 - 35 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Vinh Phuc

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng sản xuất Với Mức Lương 30 - 35 USD

Khách hàng Navigos Search là công ty sản xuất của Nhật cần tuyển gấp vị trí trưởng phòng sản xuất phụ trách công việc sau:
• Lập và điều chỉnh kế hoạch sản xuất, hướng dẫn sản xuất tại công trường
• Xây dựng quy trình làm việc khoa học trong bộ phận sản xuất
• Theo dõi tiến độ sản xuất.
• Điều tra tình hình sản xuất, đề xuất giải pháp và tăng hiệu quả.
• Đảm bảo chất lượng thành phẩm sau khi sản xuất.
• Quản lý vật tư, nguyên liệu thô và hoạt động của máy móc.
• Trực tiếp tuyển dụng, quản lý và đào tạo nhân viên.
người khác:
• Triển khai 5S và môi trường làm việc an toàn tại nơi sản xuất.
• Trình bày báo cáo kinh doanh hàng tuần và hàng tháng cho Hội đồng quản trị công ty.
• Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 30 - 35 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam tuổi 35-45 tuổi
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành cơ khí kỹ thuật
- Tiếng Nhật thành thạo
- Hơn 5 năm kinh nghiệm quản lý sản xuất tại công ty sản xuất
- Kinh nghiệm vận hành máy móc gia công thép (máy cưa, máy khoan, máy phay đứng/ngang, máy mài khuôn, máy ép, máy cắt dây, phay CNC, v.v.)
- Ưu tiên có kiến thức về gia công sắt bằng ren màu nâu
- Có kinh nghiệm tính toán nhân lực, máy móc, nguyên vật liệu, có kinh nghiệm lập kế hoạch sản xuất)

Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Navigos Search

Navigos Search

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: E.town Central, 11 Doan Van Bo Str, District 4, Ho Chi Minh city

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-phong-san-xuat-thu-nhap-30tr-35tr-thang-tai-ha-noi-job320009
