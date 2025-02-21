Tuyển Trưởng phòng sản xuất Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 USD

Khách hàng Navigos Search là công ty sản xuất của Nhật cần tuyển gấp vị trí trưởng phòng sản xuất phụ trách công việc sau:

• Lập và điều chỉnh kế hoạch sản xuất, hướng dẫn sản xuất tại công trường

• Xây dựng quy trình làm việc khoa học trong bộ phận sản xuất

• Theo dõi tiến độ sản xuất.

• Điều tra tình hình sản xuất, đề xuất giải pháp và tăng hiệu quả.

• Đảm bảo chất lượng thành phẩm sau khi sản xuất.

• Quản lý vật tư, nguyên liệu thô và hoạt động của máy móc.

• Trực tiếp tuyển dụng, quản lý và đào tạo nhân viên.

người khác:

• Triển khai 5S và môi trường làm việc an toàn tại nơi sản xuất.

• Trình bày báo cáo kinh doanh hàng tuần và hàng tháng cho Hội đồng quản trị công ty.

• Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của cấp trên