Tuyển Trưởng phòng sản xuất Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng sản xuất Tại Navigos Search
- Hà Nội: Vinh Phuc
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng sản xuất Với Mức Lương 30 - 35 USD
Khách hàng Navigos Search là công ty sản xuất của Nhật cần tuyển gấp vị trí trưởng phòng sản xuất phụ trách công việc sau:
• Lập và điều chỉnh kế hoạch sản xuất, hướng dẫn sản xuất tại công trường
• Xây dựng quy trình làm việc khoa học trong bộ phận sản xuất
• Theo dõi tiến độ sản xuất.
• Điều tra tình hình sản xuất, đề xuất giải pháp và tăng hiệu quả.
• Đảm bảo chất lượng thành phẩm sau khi sản xuất.
• Quản lý vật tư, nguyên liệu thô và hoạt động của máy móc.
• Trực tiếp tuyển dụng, quản lý và đào tạo nhân viên.
• Triển khai 5S và môi trường làm việc an toàn tại nơi sản xuất.
• Trình bày báo cáo kinh doanh hàng tuần và hàng tháng cho Hội đồng quản trị công ty.
• Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương 30 - 35 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành cơ khí kỹ thuật
- Tiếng Nhật thành thạo
- Hơn 5 năm kinh nghiệm quản lý sản xuất tại công ty sản xuất
- Kinh nghiệm vận hành máy móc gia công thép (máy cưa, máy khoan, máy phay đứng/ngang, máy mài khuôn, máy ép, máy cắt dây, phay CNC, v.v.)
- Ưu tiên có kiến thức về gia công sắt bằng ren màu nâu
- Có kinh nghiệm tính toán nhân lực, máy móc, nguyên vật liệu, có kinh nghiệm lập kế hoạch sản xuất)
