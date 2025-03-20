Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty TNHH Cresyn Hà Nội làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 1 - 15 USD

Mức lương 1 - 15 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương 1 - 15 USD

1. Quản lý nhân lực (tuyển dụng, đánh giá, đào tạo, quản lý nhân lực trong bộ phận)

2. Quản lý sản xuất (xác nhận, quản lý kế hoạch, kết quả sản xuất, cải tiến hiệu suất sản xuất, công đoạn sản xuất, xử lý vấn đề phát sinh...)

3. Quản lý chất lượng (giám sát, kiểm soát, cải tiến chất lượng,...)

4. Quản lý chi phí đầu tư, chi phí hủy trong bộ phận

5. Xử lý, đối ứng các vấn đề phát sinh trong bộ phận

6. Xử lý, báo cáo các công việc do cấp trên yêu cầu

Với Mức Lương 1 - 15 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, trên 35 tuổi, kinh nghiệm quản lý bộ phận.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong các công ty tai nghe điện thoại ,dây cáp sạc điện thoại…..

- Hiểu biết về SMT/PBA.

- Ưu tiên biết tiếng Hàn hoặc Tiếng Anh.

- Sử dụng thành thạo máy tính văn phòng, Autocad,..

Tại Công Ty TNHH Cresyn Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cresyn Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin