Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY TNHH GIP EDU làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại CÔNG TY TNHH GIP EDU
- Hà Nội: Số 12, ngõ 80 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương 35 - 50 Triệu
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
1. Quản lý Đội ngũ:
• Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ telesales để đạt mục tiêu doanh thu;
• Xây dựng, triển khai và tối ưu hóa các kịch bản bán hàng;
• Giám sát hiệu suất của đội ngũ telesales và cung cấp phản hồi để cải thiện hiệu quả làm việc.
2. Cải thiện Trải nghiệm Khách hàng:
• Giám sát và cải tiến quy trình fulfillment (Hoàn thiện đơn hàng), bao gồm xử lý đơn hàng, đóng gói, giao hàng và dịch vụ hậu mãi;
• Phát triển và thực hiện các chiến lược để nâng cao sự hài lòng của khách hàng với dịch vụ fulfillment;
• Xử lý và giải quyết các khiếu nại và vấn đề liên quan đến quy trình fulfillment.
3. Phân tích và Báo cáo:
• Theo dõi và phân tích các chỉ số hiệu suất chính (KPI) liên quan đến telesales và trải nghiệm khách hàng;
• Cung cấp báo cáo định kỳ về kết quả bán hàng, hiệu quả quy trình fulfillment và sự hài lòng của khách hàng cho cấp trên.
4. Hợp tác và Giao tiếp:
• Làm việc chặt chẽ với các bộ phận liên quan như Marketing của đối tác và Kho vận để đảm bảo sự đồng bộ trong các chiến lược và hoạt động;
• Tham gia các cuộc họp chiến lược và cung cấp ý tưởng sáng tạo để cải thiện hoạt động telesales và quy trình fulfillment.
