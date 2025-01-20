Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT NEW SPACE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 470 - 710 USD

- Lập bảng Dự toán, Bóc tách chi phí triển khai thi công sản xuất.

- Lập Báo Giá & Hợp đồng gửi Khách hàng.

- Phối hợp với Giám sát nghiệm thu với chủ đầu tư, đề xuất tạm ứng thanh quyết toán với Chủ đầu tư.

- Tìm nhà cung cấp, thầu phụ, lấy báo giá, so sánh lựa chọn để có nhà cung cấp, thầu phụ phù hợp.

- Lập bảng so sánh đề xuất phê duyệt trên Base. Xác nhận đặt hàng khi đã được duyệt.

- Phối hợp với Kế toán đánh giá và đề xuất Tạm ứng Thanh toán cho Nhà cung cấp, Nhà thầu.

- Lên kế hoạch điều phối vật tư vật liệu, thợ thầu (phối hợp với giám sát), các mặt hàng đồ rời, đồ decor...theo tiến độ thi công của dự án.

- Cập nhật thông tin liên quan đến các nhà cung cấp, thầu phụ: năng lực, sản phẩm, thời gian giao hàng, dịch vụ hậu mãi, phương pháp thanh toán, tiềm năng phát triển… để mọi thời điểm chọn được nhà cung cấp phù hợp nhất.

- Đánh giá theo Quý để tìm ra nhà cung cấp uy tín và giá cả tốt nhất.

- Tìm kiếm và phát triển thêm nhiều nguồn cung cho công ty.

- Giám sát chặt chẽ quy trình và chi phí tạm ứng thanh toán cho nhà thầu nhà cung cấp.

- Thực hiện kiểm tra chéo chất lượng hàng khi đi ra công trình và hàng lắp đặt tại công trình, phối hợp với giám sát nghiệm thu công việc thực hiện cho nhà thầu và chủ đầu tư.

- Độc lập trong công việc và phân bổ công việc đảm bảo công việc được thực hiện tốt và điều phối hàng hóa đúng tiến độ đề ra.