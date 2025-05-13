Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 8 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Quảng Ngãi: Ngã 3 Trà Bồng, Quốc lộ 1A, Xã Bình Long, Bình Sơn, Thành phố Quảng Ngãi
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, chăm sóc khách hàng sau bán hàng và phát triển thị trường
Tư vấn, giải thích cho khách hàng về dịch vụ do FPT Telecom đang cung cấp
Mặt hàng: Điện tử viễn thông (Internet, Camera và Truyền hình...)
Đàm phán, thương lượng, xúc tiến ký kết hợp đồng với khách hàng
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên
Giao tiếp tốt, có kỹ năng thuyết phục
Nhanh nhẹn, linh hoạt, giải quyết tình huống tốt
Ngoại hình dễ nhìn, không nói ngọng, nói lắp
Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, có trách nhiệm
Nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản (có lương) khi bắt đầu công việc
Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Gói thu nhập lương thưởng hấp dẫn, tương đương từ 14 - 20 tháng lương quy đổi (Thưởng lương tháng 13, lương kinh doanh, thưởng nghỉ mát...).
từ 14 - 20 tháng
Thưởng quý, tết, lương tháng 13, 14.
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, tham gia Khóa đào tạo Nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp. Đội ngũ nhân viên văn phòng, trưởng nhóm, trưởng phòng hỗ trợ nghiệp vụ.
Đầy đủ các chế độ theo luật lao động: BHYT, BHTN, BHXH.
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí Trưởng nhóm, Trưởng phòng, Giám đốc kinh doanh.
Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty đa dạng: Chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt (FPT Care).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
