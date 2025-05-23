Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Ngày đăng tuyển: 23/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/06/2025
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Nhân viên kinh doanh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Quảng Nam:

- Quảng Nam

- Tam Nghĩa, Núi Thành, Quảng Nam

- Chu Lai, Tam Nghĩa, Núi Thành, Quảng Nam

- Tam Phước, Phú Ninh, Quảng Nam

- Quảng Ngãi, Huyện Thăng Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thăm khách hàng và chăm sóc khách hàng tại khu vực miền Nam
- Tìm kiếm, khảo sát thị trường để tiếp cận khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực xây dựng, nhà máy
- Ghi nhận thông tin khách hàng, dự án và báo cáo định kỳ cho quản lý
- Soạn thảo báo giá, thương lượng và ký kết hợp đồng
- Đạt mục tiêu doanh số được giao
- Hỗ trợ triển khai các hoạt động kinh doanh khác tại chi nhánh Đồng Nai

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Công ty 100% vốn đầu tư Nhật bản tại xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
- Có kinh nghiệm từ 3-5 năm trong lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên ngành xây dựng hoặc thiết bị công trình
- Sử dụng được tiếng Anh giao tiếp
- Có bằng lái xe B2
- Dưới 35 tuổi, linh hoạt trong di chuyển và công tác
- Tính cách năng động, thích ứng nhanh với môi trường mới
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: 8h30-17h30, làm thứ 7 cách tuần.
- Công ty cung cấp xe ô tô để đi thăm khách hàng.
- Các quyền lợi đầy đủ theo Luật Lao động và quy định của công ty.
- Được cung cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
- Gói bảo hiểm tai nạn 24/7.
- Thưởng hàng quý sau khi xem xét mục tiêu doanh số.
- Tăng lương mỗi năm một lần, lương tháng 13 và thưởng chia sẻ lợi nhuận.
- Du lịch công ty hàng năm.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Công ty Nhật Bản, Công ty Trung Quốc trong các KCN tại Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội...

