Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH DUNG HÒA làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ngãi: 349 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Tư vấn và hỗ trợ học viên tìm được khóa học tiếng Anh phù hợp, đúng với nhu cầu và khả năng tài chính;

2.Hỗ trợ học viên đăng ký khóa học, thu học phí và viết biên lai khóa học;

3.Chăm sóc học viên trong suốt quá trình tham gia khóa học tiếng Anh. Phối hợp với phòng Giáo vụ theo dõi và nắm bắt quá trình học tập của ứng viên;

4.Tiếp nhận các ý kiến đóng góp, phản hồi của học viên trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Công ty;

5. Chủ động liên hệ học viên tiềm năng để giới thiệu về sản phẩm và dịch vụ của Công ty;

6. Phối hợp với phòng Marketing thực hiện các chương trình truyền thông, quảng bá hình ảnh và sản phẩm của Công ty;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành quản trị kinh doanh, tư vấn, chăm sóc khách hàng...

2. Ưu tiên các ứng viên có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, bán hàng, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục;

3. Ưu tiên ứng viên có thể giao tiếp tiếng Anh và hiểu biết về các chứng chỉ tiếng Anh là một lợi thế;

Tại CÔNG TY TNHH DUNG HÒA Thì Được Hưởng Những Gì

1. Môi trường làm việc năng động chuyên nghiệp;

2. Mức thu nhập ổn định;

3. Cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ;

4. Lương tháng 13, thưởng tết, lễ, thưởng thành tích

5. Chế độ bảo hiểm theo Quy định của Pháp luật và Nội quy Công ty;

6. Lộ trình công danh rõ ràng, minh bạch;

7. Các quyền lợi khác: du lịch nghỉ mát hàng năm, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí…;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DUNG HÒA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin