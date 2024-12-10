Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty TNHH Relipa làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty TNHH Relipa làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Công ty TNHH Relipa
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/01/2025
Công ty TNHH Relipa

Truyền thông nội bộ

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông nội bộ Tại Công ty TNHH Relipa

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 22, tháp B, tòa nhà Sông Đà (HH4), đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Lập kế hoạch triển khai các hoạt động truyền thông nội bộ trong công ty.
Sáng tạo các ý tưởng cho các chương trình, hoạt động nội bộ của công ty, xây dựng kế hoạch tổ chức và cùng team thực hiện các hoạt động nội bộ nhằm tăng tinh thần gắn kết của thành viên cũng như hướng tới hiệu quả truyền thông theo từng mục tiêu cụ thể của công ty.
Khai thác thông tin, biên tập tin bài cho các bản tin, ấn phẩm nội bộ của công ty.
Quản lý Fanpage, Group nội bộ, Trang tin nội bộ.
Tổ chức các cuộc thi, hoạt động văn hóa nội bộ (online, offline)
Biết quản lý và đề xuất chi phí trong sự kiện nội bộ.
Phối hợp cùng với thiết kế để làm những hình ảnh, video phục vụ cho hoạt động truyền thông nội bộ.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp Lãnh đạo, quản lý

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Báo chí, Truyền thông, Quan hệ công chúng hoặc các ngành có liên quan.
Có tối thiểu kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên làm truyền thông trong các công ty IT.
Có khả năng sáng tạo, nhiều ý tưởng tổ chức các chương trình, sự kiện.
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm tuyển dụng các vị trí IT.
Yêu thích, có kiến thức và kinh nghiệm tổ chức các sự kiện văn hóa tập thể, phong trào.
Có khả năng quay phim, chụp hình, MC, hiểu biết về thiết kế đồ họa là một lợi thế.
Khả năng kết nối, cổ động mọi người, chủ động trong việc điều phối, triển khai công việc
Nhiệt tình, cởi mở và thân thiện trong công việc.

Tại Công ty TNHH Relipa Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 9-10M
Review lương 02 lần/năm
Tối thiểu 13 tháng lương, thưởng theo hiệu quả công việc) và các khoản hỗ trợ khác (tiền điện khi Work From Home, tiền vận chuyển trang thiết bị về nhà khi Work From Home, tiền đám cưới hỏi, tiền thăm hỏi ốm đau, tiền thưởng các chương trình nội bộ...)
Thưởng các ngày lễ: 30/4, 2/9, Tết Dương Lịch. Quà sinh nhật công ty, quà sinh nhật cá nhân,...
Hưởng 15 ngày nghỉ phép nguyên lương/năm (1.25 ngày phép/tháng)
Tham gia miễn phí các khóa học đạo tạo nội bộ do công ty thiết kế, tổ chức.
Tham gia mọi chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động Việt Nam
Khám sức khỏe định kì tại các bệnh viện uy tín (Hồng Ngọc, Thu Cúc, ...)
Du lịch hè 1-2 lần/năm, trợ cấp team-building cá nhân định kỳ hàng quý
Đọc sách miễn phí tại thư viện sách của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Relipa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Relipa

Công ty TNHH Relipa

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 22F Tháp B, Tòa HH4 Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truyen-thong-noi-bo-thu-nhap-9-10-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job267502
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CHĂM SÓC Y TẾ ĐẠI GIA ĐÌNH PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CHĂM SÓC Y TẾ ĐẠI GIA ĐÌNH PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CHĂM SÓC Y TẾ ĐẠI GIA ĐÌNH PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
Hạn nộp: 01/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
Hạn nộp: 11/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Tuyển Truyền thông nội bộ CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
Hạn nộp: 05/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AEGONA
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty TNHH AEGONA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH AEGONA
Hạn nộp: 29/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND
Hạn nộp: 31/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Và Xây Lắp Tiến Thịnh
Tuyển Truyền thông nội bộ Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Và Xây Lắp Tiến Thịnh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Và Xây Lắp Tiến Thịnh
Hạn nộp: 24/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty TNHH Thời trang MInh A.M làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Hạn nộp: 22/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi
Hạn nộp: 19/09/2025
Đồng Nai Còn 3 ngày để ứng tuyển 9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PAPASAN VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH PAPASAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH PAPASAN VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỊA PHONG
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỊA PHONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỊA PHONG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN NNT
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN NNT làm việc tại Bình Thuận thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN NNT
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Thuận Còn 14 ngày để ứng tuyển 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CHĂM SÓC Y TẾ ĐẠI GIA ĐÌNH PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CHĂM SÓC Y TẾ ĐẠI GIA ĐÌNH PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CHĂM SÓC Y TẾ ĐẠI GIA ĐÌNH PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
Hạn nộp: 01/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
Hạn nộp: 11/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Tuyển Truyền thông nội bộ CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
Hạn nộp: 05/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AEGONA
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty TNHH AEGONA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH AEGONA
Hạn nộp: 29/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND
Hạn nộp: 31/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Và Xây Lắp Tiến Thịnh
Tuyển Truyền thông nội bộ Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Và Xây Lắp Tiến Thịnh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Và Xây Lắp Tiến Thịnh
Hạn nộp: 24/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty TNHH Thời trang MInh A.M làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Hạn nộp: 22/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư INFINITY GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư INFINITY GROUP
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EPI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EPI VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ No Power-up làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận No Power-up
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ công ty cổ phần dịch vụ và thương mại 3h việt nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 19 Triệu công ty cổ phần dịch vụ và thương mại 3h việt nam
12 - 19 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina
Tới 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY TNHH FOLINAS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH FOLINAS
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty CP Công nghệ phần mềm và nội dung số OSP làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu Công ty CP Công nghệ phần mềm và nội dung số OSP
Tới 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 120 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
8 - 120 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY TNHH LOLLIBOOKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH LOLLIBOOKS
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty TNHH MathExpress làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu Công ty TNHH MathExpress
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BABIES làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BABIES
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty CP Đầu Tư và Thương Mại Vhomes làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty CP Đầu Tư và Thương Mại Vhomes
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XNK TÂN THÁI SƠN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XNK TÂN THÁI SƠN
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ FPT Software Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FPT Software Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty cổ phần tập đoàn Minh Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần tập đoàn Minh Anh
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD
Trên 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM
11 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty cổ phần GIMO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần GIMO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty cổ phần công nghệ - viễn thông Elcom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần công nghệ - viễn thông Elcom Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ Apero Technologies Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu Apero Technologies Group
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ XIPAT FLEXIBLE SOLUTIONS COMPANY LIMITED làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận XIPAT FLEXIBLE SOLUTIONS COMPANY LIMITED
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY TNHH DAKAMI COSMETIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH DAKAMI COSMETIC
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NÔNG NGHIỆP KAGRI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NÔNG NGHIỆP KAGRI
9 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty cổ phần iCheck làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần iCheck
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN GENA THÁI BÌNH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GENA THÁI BÌNH DƯƠNG
4 - 6 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm