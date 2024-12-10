Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty TNHH Relipa làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 22, tháp B, tòa nhà Sông Đà (HH4), đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Lập kế hoạch triển khai các hoạt động truyền thông nội bộ trong công ty.

Sáng tạo các ý tưởng cho các chương trình, hoạt động nội bộ của công ty, xây dựng kế hoạch tổ chức và cùng team thực hiện các hoạt động nội bộ nhằm tăng tinh thần gắn kết của thành viên cũng như hướng tới hiệu quả truyền thông theo từng mục tiêu cụ thể của công ty.

Khai thác thông tin, biên tập tin bài cho các bản tin, ấn phẩm nội bộ của công ty.

Quản lý Fanpage, Group nội bộ, Trang tin nội bộ.

Tổ chức các cuộc thi, hoạt động văn hóa nội bộ (online, offline)

Biết quản lý và đề xuất chi phí trong sự kiện nội bộ.

Phối hợp cùng với thiết kế để làm những hình ảnh, video phục vụ cho hoạt động truyền thông nội bộ.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp Lãnh đạo, quản lý

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Báo chí, Truyền thông, Quan hệ công chúng hoặc các ngành có liên quan.

Có tối thiểu kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên làm truyền thông trong các công ty IT.

Có khả năng sáng tạo, nhiều ý tưởng tổ chức các chương trình, sự kiện.

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm tuyển dụng các vị trí IT.

Yêu thích, có kiến thức và kinh nghiệm tổ chức các sự kiện văn hóa tập thể, phong trào.

Có khả năng quay phim, chụp hình, MC, hiểu biết về thiết kế đồ họa là một lợi thế.

Khả năng kết nối, cổ động mọi người, chủ động trong việc điều phối, triển khai công việc

Nhiệt tình, cởi mở và thân thiện trong công việc.

Tại Công ty TNHH Relipa Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 9-10M

Review lương 02 lần/năm

Tối thiểu 13 tháng lương, thưởng theo hiệu quả công việc) và các khoản hỗ trợ khác (tiền điện khi Work From Home, tiền vận chuyển trang thiết bị về nhà khi Work From Home, tiền đám cưới hỏi, tiền thăm hỏi ốm đau, tiền thưởng các chương trình nội bộ...)

Thưởng các ngày lễ: 30/4, 2/9, Tết Dương Lịch. Quà sinh nhật công ty, quà sinh nhật cá nhân,...

Hưởng 15 ngày nghỉ phép nguyên lương/năm (1.25 ngày phép/tháng)

Tham gia miễn phí các khóa học đạo tạo nội bộ do công ty thiết kế, tổ chức.

Tham gia mọi chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động Việt Nam

Khám sức khỏe định kì tại các bệnh viện uy tín (Hồng Ngọc, Thu Cúc, ...)

Du lịch hè 1-2 lần/năm, trợ cấp team-building cá nhân định kỳ hàng quý

Đọc sách miễn phí tại thư viện sách của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Relipa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin