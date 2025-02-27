Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 16 Triệu

Mức lương 11 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 98A Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương 11 - 16 Triệu

Lên kế hoạch truyền thông phù hợp yêu cầu xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Phụ trách các kênh truyền thông của công ty: website, fanpage, kênh thông tin nội bộ,...

Lên ý tưởng xây dựng, tổ chức các event nội bộ, các hoạt động tập thể nhằm tạo sự gắn kết trong tập thể cán bộ nhân viên

Tham gia tổ chức các sự kiện truyền thông của công ty, các họat động từ thiện xã hội và tham gia các hoạt động PR chung khác

Tiếp nhận yêu cầu đào tạo từ các bộ phận, liên hệ giảng viên, tổ chức một số khóa đào tạo trong công ty

Định hướng truyền thông hình ảnh công ty ra ngoài

Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của cấp Quản lý

Với Mức Lương 11 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ Tuổi: từ 22 – 35 tuổi

Đã có KN làm tuyền thông các sự kiện nội bộ công ty : Thưởng, vinh danh, picnic, teambuilding,...

Có khả năng viết content, các bài PR với nội dung rõ ràng, mạch lạc.

Có kỹ năng quay/chụp & chỉnh sửa ảnh và biên tập video cơ bản.

Có kỹ năng giao tiếp, xây dựng mối quan hệ tốt.

Có kỹ năng MC là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 11,000,000 đồng - 16,000,000 đồng + KPI

Được hưởng các chế độ Bảo Hiểm theo quy định của Nhà nước và của công ty (BHXH, BHYT, BHTN..)

Lương tháng 13, thưởng cho các ngày nghỉ lễ, Tết, sinh nhật,...

Chế độ nghỉ phép: 12 ngày/ năm.

Có cơ hội phát triển sự nghiệp, thăng chức.

Tham các khóa học đào tạo nội bộ.

Làm việc ở môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin