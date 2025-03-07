Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX

Truyền thông nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tháp Tây, Chung cư học viện bộ Quốc phòng, Xuân La, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành: Marketing, Truyền thông, Quảng cáo, Báo chí, Quan hệ công chúng, hoặc các ngành liên quan

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực
Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm, các chứng chỉ chuyên môn phục vụ cho công việc.
Các hoạt động văn hóa định kì như: Ngày lễ, Sinh nhật Công ty; … Du lịch, team building 2-3 lần/năm.
Nhân sự ký HĐ chính thức sẽ hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của Công ty như các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ, …)
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, lắng nghe, tôn trọng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lầu (tầng) 02, 0.04 Tháp A2, Khu chung cư Phức hợp lô M1 (Sarimi), Số 74 Nguyễn Cơ Thạch, Khu Đô Thị SaLa, Phường An Lợi Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

