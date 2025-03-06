Tuyển Truyền thông nội bộ Apero Technologies Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà Taisei Square Hanoi, 289 Khuất Duy Tiến, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

- Tìm hiểu insight của nhân viên và tổ chức; Từ đó thực hiện các chiến lược để nâng cao sự hài lòng và sự hứng thú của nhân viên với công việc và công ty.

- Triển khai các chương trình/sự kiện nội bộ để tạo sự động viên, tinh thần làm việc chung, thúc đẩy sự tương tác giữa các nhân viên và phát triển các hoạt động tập thể.

- Xây dựng và phát triển mối quan hệ tích cực giữa nhân viên và quản lý và giữa các phòng ban với nhau.

- Tổ chức và quản lý các chương trình nội bộ; thực hiện các khảo sát với nhân viên; đánh giá hiệu quả công việc và đưa ra các phương án cải tiến khi cần thiết.

- Xây dựng và phát triển các kênh truyền thông nội bộ.

- Hợp tác với các bộ phận khác để tạo ra một môi trường làm việc tích cực.

- Có từ 1 năm kinh nghiệm trong vị trí Truyền thông nội bộ/Gắn kết doanh nghiệp.

- Có kiến thức nền tảng tốt về Engagement, Event, Social Media,... và kinh nghiệm tổ chức sự kiện với quy mô 200 người là lợi thế.

- Kỹ năng giao tiếp và kỹ năng tổ chức mạnh.

- Thích làm việc với con người, tích cực, vui vẻ và nhiều năng lượng.

- Tư duy sáng tạo và có tinh thần sẵn sàng học hỏi.

- Khuyến khích có tinh thần, thói quen thể dục thể thao.

Tại Apero Technologies Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10.000.000 - 18.000.000 (hoặc thỏa thuận theo năng lực)

- Cơ chế đãi ngộ tập trung vào phát triển nhân tài và xây dựng theo concept gia tốc: Nhân sự Top đầu tăng lương gấp 6 lần nhân sự Top dưới.

- Thưởng 4-6 tháng lương 1 năm với nhân sự Top đầu.

- Bổ nhiệm ngay khi có chiến công đặc biệt.

- Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

- Các gói bảo hiểm ngoài BHXH: Bảo hiểm PTI, khám sức khỏe định kỳ hàng năm

- Văn hóa làm việc GenZ,môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, Dám nghĩ – dám làm, trà đá, bàn tròn, ném đá sếp, áp dụng triệt để văn hóa 6K startup, TSB3C.

- Du lịch hàng năm, team building, tea break hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Apero Technologies Group

