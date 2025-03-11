Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty cổ phần iCheck làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 12 tòa nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ xây dựng và triển khai các chiến dịch truyền thông nội bộ nhằm nâng cao sự gắn kết và tinh thần làm việc của nhân viên.

Sáng tạo nội dung truyền thông qua các kênh nội bộ như email, bảng tin, mạng xã hội nội bộ…

Phối hợp tổ chức các sự kiện, hoạt động nội bộ nhằm tạo động lực và gia tăng trải nghiệm nhân viên.

Hỗ trợ xây dựng nội dung và triển khai các hoạt động nhằm nâng cao thương hiệu tuyển dụng của iCheck.

Phối hợp với bộ phận Tuyển dụng để sáng tạo nội dung hấp dẫn, thu hút ứng viên tiềm năng thông qua các kênh truyền thông ngoại bộ.

Hỗ trợ tổ chức các chương trình đào tạo về Văn hóa doanh nghiệp, giúp nhân viên thấu hiểu và gắn kết với giá trị cốt lõi của công ty.

Đề xuất và thực hiện các sáng kiến nhằm lan tỏa văn hóa doanh nghiệp một cách hiệu quả và sáng tạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên tại các trường Đại học trên địa bàn Hà Nội.

Có khả năng viết tốt, tư duy sáng tạo và linh hoạt trong cách truyền tải thông điệp.

Có khả năng sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản như Canva, Capcut hoặc các phần mềm chỉnh sửa hình ảnh/video đơn giản.

Năng động, chủ động trong công việc, thích giao lưu và kết nối với mọi người.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm xây dựng nội dung trên TikTok, Facebook,…, viết Blog, làm Vlog hoặc thường xuyên sử dụng mạng xã hội.

Tại Công ty cổ phần iCheck Thì Được Hưởng Những Gì

Mức hỗ trợ hàng tháng dành cho Thực tập sinh.

Được hướng dẫn, đào tạo, chia sẻ các kiến thức và các kỹ năng mềm liên quan đến công việc.

Được áp dụng các kiến thức đã học vào công việc thực tế.

Thời gian làm việc linh hoạt (Có thể làm Fulltime/Parttime).

Môi trường 9x trẻ trung, năng động, đồng nghiệp thân thiện, support nhiệt tình.

Công ty khuyến khích và tạo điều kiện để các bạn thể hiện cái tôi, quan điểm bản thân và thỏa sự sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần iCheck

