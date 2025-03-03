Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty cổ phần công nghệ - viễn thông Elcom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Elcom Building, ngõ 15 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Bạn là người yêu thích sự kết nối?

Bạn có đam mê xây dựng và lan tỏa giá trị văn hóa tốt đẹp trong doanh nghiệp?

Bạn sẵn sàng phá vỡ mọi rào cản, tự tin khẳng định vị thế và mong muốn bứt phá vươn xa?

Nếu câu trả lời là "Có!", thì chúng tôi đang tìm kiếm bạn!

"Có!"

Trên hành trình tìm kiếm “ICe-Breaker” - người sẽ mang đến những ý tưởng đột phá để lan tỏa những giá trị tích cực trong văn hóa doanh nghiệp, Elcom chính thức giới thiệu chương trình tuyển dụng mới mang tên “The new IC: Break the ICE”. Với tài nghệ khéo léo của các “ICe-Breaker” trong lĩnh vực Truyền thông nội bộ & Phát triển văn hóa doanh nghiệp, Elcom hy vọng chân dung của “The new IC” sẽ sớm được hé lộ trong thời gian gần nhất.

“ICe-Breaker”

“The new IC: Break the ICE”

“The new IC”

Một số nhiệm vụ chính:

Truyền thông thấu hiểu và lan tỏa tích cực các giá trị cốt lõi và văn hóa trong toàn cty

Truyền thông thúc đẩy tinh thần hăng say học tập, lao động sản xuất và cống hiến, thúc đẩy tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể vững mạnh và hiệu quả.

Chủ trì tổ chức các sự kiện nội bộ

Chủ trì xây dựng và tổ chức các phong trào công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bạn là “ICe-Breaker” tiềm năng của Elcom nếu bạn có:

“ICe-Breaker”

Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành liên quan Truyền thông, Báo chí, Quan hệ công chúng…

Có ít nhất từ 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông & Phát triển văn hóa doanh nghiệp.

Có kinh nghiệm tổ chức các sự kiện.

Tư duy sáng tạo, khả năng phân tích nội dung và truyền tải ý tưởng tốt, viết tốt.

Có thể chụp hình, sử dụng các phần mềm thiết kế, edit video ở mức căn bản.

Có năng khiếu văn nghệ như ca hát, MC, biên kịch, nhảy, múa...là lợi thế lớn.

Chủ động trong điều phối, triển khai công việc.

Kỹ năng giao tiếp, kết nối tốt .

Trung thực, chuyên nghiệp, tư duy sáng tạo, tư duy thẩm mỹ tốt.

Tại Công ty cổ phần công nghệ - viễn thông Elcom Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Với truyền thống 29 năm hình thành phát triển, Elcom chắc chắn sẽ là nơi làm việc khiến bạn an tâm gắn bó lâu dài, với:

Sự tiên phong trong công nghệ và tin tưởng trao quyền:

Business phát triển bền vững, trải qua hơn 29 năm tuổi, doanh thu và quy mô không ngừng tăng.

Làm việc cùng những đồng nghiệp trẻ, Manager hỗ trợ sát sao, nhiệt tình.

Môi trường thân thiện, chia sẻ, đồng hành:

Môi trường CNTT năng động, thân thiện, cởi mở, tôn trọng sự khác biệt và đề cao sáng tạo, Elcomers được làm chủ công việc và tận hưởng thành quả đạt được. Minh bạch, thẳng thắn trao đổi thống nhất với cấp trên trong suốt quá trình làm việc và các đợt review năng lực hàng năm

Cơ hội được đào tạo, phát triển toàn diện về chuyên môn và kỹ năng với nhiều khóa đào tạo được công ty đầu tư giúp nhân viên không ngừng nâng cao năng lực và chất lượng cuộc sống, công việc.

Nền tảng vững chắc cho phát triển sự nghiệp, thăng tiến, quyền lợi:

Gói đãi ngộ cạnh tranh với mức thu nhập hấp dẫn cùng chính sách review linh hoạt.

Gói đãi ngộ cạnh tranh

Gói thưởng hấp dẫn trực tiếp từ lợi nhuận Công ty, 6 khoản thưởng cho các ngày Lễ khác trong năm, thưởng dự án…

Chăm sóc sức khỏe: Bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên và người thân với hạn mức lên tới $6000/người; khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện hàng đầu.

Chăm sóc sức khỏe: Bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên và người thân với hạn mức lên tới

; khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện hàng đầu.

Được hưởng toàn bộ các quyền lợi theo Luật lao động ban hành về chế độ tham gia bảo hiểm xã hội, nghỉ lễ, nghỉ phép năm.

Bữa trưa được phục vụ miễn phí tại văn phòng.

được phục vụ miễn phí tại văn phòng.

Cùng nhau đóng góp cho cộng đồng nhiều giá trị, có ý nghĩa sâu sắc với các chương trình từ thiện lớn của Công ty hàng năm: Trăng sáng yêu thương, Cơm có thịt,...

, có ý nghĩa sâu sắc với các chương trình từ thiện lớn của Công ty hàng năm: Trăng sáng yêu thương, Cơm có thịt,...

Các hoạt động văn hóa, giải trí phong phú: Du lịch, teambuilding, ngày hội sinh nhật công ty tại các địa điểm du lịch, resort cao cấp, cháy hết mình tại các CLB thể thao (Zumba, bóng bàn, bóng đá, cầu lông), âm nhạc ( guitar, trống…)

: Du lịch, teambuilding, ngày hội sinh nhật công ty tại các địa điểm du lịch, resort cao cấp, cháy hết mình tại các CLB thể thao (Zumba, bóng bàn, bóng đá, cầu lông), âm nhạc ( guitar, trống…)

Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân…

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ - viễn thông Elcom Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin