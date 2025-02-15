Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công Ty Bảo Việt Nhân Thọ Bình Dương (Bảo Việt Life) làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - 181 Đại lộ Bình Dương, Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Thành phố Thủ Dầu Một

Thực hiện hoạt động bán hàng và nắm rõ các sản phẩm của công ty

Thực hiện hoạt động bán hàng và nắm rõ các sản phẩm của công ty

Tìm kiếm và khai thác khách hàng mới.

Thiết kế và tư vấn kế hoạch tài chính tối ưu cho khách hàng

Chăm sóc khách hàng nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất về chất lượng dịch vụ.

Xây dựng thương hiệu cá nhân, đem đến trải nghiệm hài lòng nhất cho khách hàng.

Tham gia xây dựng kế hoạch, chương trình thúc đẩy bán hàng.

Hỗ trợ các event tổ chức tại văn phòng cũng như các khách hàng tham dự event

Phân tích, đánh giá, đào tạo đội ngũ.

Đam mê kinh doanh, thích môi trường năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp.

Đam mê kinh doanh, thích môi trường năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp.

Ưu tiên kinh nghiệm lĩnh vực: Ngân hàng, Tài chính, Bất động sản, Tư vấn dịch vụ, Bán hàng…

Có khả năng giao tiếp, thuyết phục tốt.

Mong muốn về thu nhập hoặc sự thăng tiến cao

Có mục tiêu và định hướng phát triển nghề nghiệp rõ ràng

Kỹ năng đàm phán, quản trị…

Tại Công Ty Bảo Việt Nhân Thọ Bình Dương (Bảo Việt Life) Thì Được Hưởng Những Gì

MỨC LƯƠNG: 8.000.000 – 20.000.000 VNĐ/ tháng (tùy theo năng lực)

Môi trường làm việc siêu chuyên nghiệp: Được đào tạo, hướng dẫn theo quy trình chuyên nghiệp.

Được hỗ trợ máy tính/laptop, điện thoại và các công cụ làm việc.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ. Ngày lễ nghỉ phép hằng năm.

Du lịch và teambuilding 5 lần/ năm.

Được xét năng lực và tự ứng tuyển ở vị trí cao hơn.

Chế độ phúc lợi đầy đủ cho các bạn (sinh nhật, ma chay, hiếu hỉ...).

Có khu vực relax, café, căn tìn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Bảo Việt Nhân Thọ Bình Dương (Bảo Việt Life)

