Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Bình Dương làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Bình Dương
Ngày đăng tuyển: 09/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/02/2025
Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Bình Dương

Tư vấn bảo hiểm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn bảo hiểm Tại Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Bình Dương

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- 181 Đại lộ Bình Dương, Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Tư vấn bảo hiểm Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới (được hướng dẫn khi vào làm việc)
• Nắm bắt nhu cầu, Thiết kế và tư vấn sản phẩm bảo hiểm theo nhu cầu khách hàng
• Giải đáp thắc mắc của khách hàng
• Xây dựng thương hiệu cá nhân chuyên nghiệp.
• Hỗ trợ và chăm sóc khách hàng sau bán hàng
• Hỗ trợ các hoạt động event của đội, nhóm.
• Không ràng buộc thời gian làm việc (khuyến khích làm fulltime để có hiệu quả công việc)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam/nữ từ 18 tuổi trở lên.
18 tuổi trở lên.
• Có trách nhiệm, tinh thần ham học hỏi và có khả năng giao tiếp tốt.
• Đam mê kinh doanh và mong muốn làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
• Không yêu cầu kinh nghiệm và bằng cấp (Công ty sẽ có đội ngũ đào tạo và hướng dẫn)

Tại Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Bình Dương Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập hấp dẫn: Dựa trên hoa hồng và các khoản thưởng kinh doanh.
• Đào tạo chuyên nghiệp: Tham gia các khóa học và huấn luyện chuyên sâu về sản phẩm và kỹ năng bán hàng.
• Môi trường làm việc linh hoạt: Không giới hạn về thời gian và không gian làm việc.
• Cơ hội thăng tiến: Phát triển sự nghiệp trong ngành bảo hiểm và trở thành chuyên gia tư vấn tài chính chuyên nghiệp.
• Hỗ trợ tối đa: Từ các công cụ kinh doanh, marketing đến sự hỗ trợ từ đội ngũ chuyên gia của Bảo Việt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Bình Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Bình Dương

Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Bình Dương

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 181, Đại lộ Bình Dương, Khu phố 3, Phường Phú Thọ

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

