Tuyển Tư vấn đầu tư Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiên Thời làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 85 - 50 Triệu

Mô tả Công việc

Tìm kiếm thông tin khách hàng qua nhiều kênh khác nhau để xây dựng hệ thống khách hàng tiềm năng.

Chủ động liên hệ với khách hàng tiềm năng trên danh sách tự tìm kiếm hoặc từ hệ thống dữ liệu của công ty để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, chương trình ưu đãi thông qua các công cụ chat, email....

Tư vấn, đàm phán, thuyết phục khách hàng về việc sử dụng dịch vụ của công ty.

Quản lý thông tin khách hàng và cập nhật liên tục trên hệ thống cơ sở dữ liệu.

Thiết lập, phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng dựa trên việc tập trung vào nhu cầu, mong muốn của khách hàng và chốt deal.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý.

Quyền lợi:

Lương từ: 8.500.000 vnđ (nếu đạt KPI) + Hoa hồng bán hàng

Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật lao động Việt Nam hiện hành

Thường thành tích xuất sắc, thưởng nóng

Thưởng cuối năm theo doanh thu, lương tháng 13

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Team building - du lịch hằng năm

Trà sữa cuối tuần

Tìm kiếm thông tin khách hàng qua nhiều kênh khác nhau để xây dựng hệ thống khách hàng tiềm năng.

Chủ động liên hệ với khách hàng tiềm năng trên danh sách tự tìm kiếm hoặc từ hệ thống dữ liệu của công ty để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, chương trình ưu đãi thông qua các công cụ chat, email....

Tư vấn, đàm phán, thuyết phục khách hàng về việc sử dụng dịch vụ của công ty.

Quản lý thông tin khách hàng và cập nhật liên tục trên hệ thống cơ sở dữ liệu.

Thiết lập, phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng dựa trên việc tập trung vào nhu cầu, mong muốn của khách hàng và chốt deal.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý.

Quyền lợi:

Lương từ: 8.500.000 vnđ (nếu đạt KPI) + Hoa hồng bán hàng

Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật lao động Việt Nam hiện hành

Thường thành tích xuất sắc, thưởng nóng

Thưởng cuối năm theo doanh thu, lương tháng 13

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Team building - du lịch hằng năm

Trà sữa cuối tuần