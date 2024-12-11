Tuyển Tư vấn đầu tư Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiên Thời làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 85 - 50 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiên Thời
Ngày đăng tuyển: 11/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/01/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiên Thời

Tư vấn đầu tư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn đầu tư Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiên Thời

Mức lương
85 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tầng 10, 663

- 665 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Tư vấn đầu tư Với Mức Lương 85 - 50 Triệu

Mô tả Công việc
Tìm kiếm thông tin khách hàng qua nhiều kênh khác nhau để xây dựng hệ thống khách hàng tiềm năng.
Chủ động liên hệ với khách hàng tiềm năng trên danh sách tự tìm kiếm hoặc từ hệ thống dữ liệu của công ty để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, chương trình ưu đãi thông qua các công cụ chat, email....
Tư vấn, đàm phán, thuyết phục khách hàng về việc sử dụng dịch vụ của công ty.
Quản lý thông tin khách hàng và cập nhật liên tục trên hệ thống cơ sở dữ liệu.
Thiết lập, phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng dựa trên việc tập trung vào nhu cầu, mong muốn của khách hàng và chốt deal.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý.
Quyền lợi:
Lương từ: 8.500.000 vnđ (nếu đạt KPI) + Hoa hồng bán hàng
Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật lao động Việt Nam hiện hành
Thường thành tích xuất sắc, thưởng nóng
Thưởng cuối năm theo doanh thu, lương tháng 13
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Team building - du lịch hằng năm
Trà sữa cuối tuần
Với Mức Lương 85 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc
Có ít nhất 3 tháng kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương. Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Kỹ năng giao tiếp, phân tích, đàm phán và ra quyết định.
Kỹ năng chăm sóc và thuyết phục khách hàng.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu được áp lực công việc.
Thành thạo tin học văn phòng.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiên Thời Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiên Thời

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 10, 663-665 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất