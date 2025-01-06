Tuyển Tư vấn đầu tư Tập Đoàn Đất Xanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

I. Mục đích tuyển dụng:

• Thực hiện nhiệm vụ theo phân công và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám Đốc về toàn bộ hoạt động của Khối Đầu Tư.

• Phụ trách chung điều hành mọi hoạt động của Khối Đầu Tư, phân công các nhân viên thuộc Khối Đầu Tư để thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ đã quy định.

• Tổ chức chỉ đạo, triển khai các chủ trương phát triển của Tập đoàn nhằm hoàn thành mục tiêu do Ban Tổng Giám đốc đề ra.

II. Nhiệm vụ công việc

• Quản trị và xây dựng bộ máy đầu tư tập đoàn theo định hướng năm của Tập đoàn

• Quản trị mở tìm kiếm và phát triển đầu tư quỹ đất theo kế hoạch kinh doanh sắp tới

• Chịu trách nhiệm việc xây dựng phương án khai thác, kế hoạch phát triển khai thác các dự án để đầu tư.

• Thu thập, nghiên cứu, phân tích thông tin về thị trường, dự án bất động sản.

• Khai thác các dự án bất động sản, tìm kiếm cơ hội đầu tư tiềm năng, thực hiện và thẩm định tính khả thi của các phương án đầu tư.

• Chịu trách nhiệm về Pháp lý đầu tư dự án cho các sở cơ quan ban ngành

• Chịu trách nhiệm M&A các dự án đầu tư

• Thiết lập, duy trì mối quan hệ với các chủ đầu tư và các đối tác có quỹ đất.