Tuyển Tư vấn đầu tư Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Hồ Chí Minh: District 1, HCMC
1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1.1. Chiến lược tài chính & đầu tư
• Nghiên cứu, phân tích và đề xuất danh mục đầu tư tối ưu trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán, bất động sản và các tài sản tài chính khác.
• Thiết lập chiến lược quản lý nguồn vốn, huy động vốn và tối ưu hóa dòng tiền để đảm bảo tăng trưởng dài hạn.
• Đề xuất các mô hình tài chính sáng tạo, chiến lược M&A (Mua bán & Sáp nhập) nhằm mở rộng hoạt động đầu tư.
• Xây dựng chiến lược tài chính tổng thể để định hướng và phát triển bền vững cho công ty.
1.2. Cố vấn chiến lược cấp cao
• Trực tiếp cố vấn cho Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc về các quyết định đầu tư quan trọng.
• Định hướng phát triển tài chính công ty thông qua việc phân tích thị trường và dự đoán xu hướng kinh tế vĩ mô.
• Xây dựng kịch bản tài chính, dự báo biến động thị trường, giúp công ty chủ động trước các cơ hội và rủi ro.
• Tham gia hoạch định chiến lược mở rộng quy mô, phát triển hệ sinh thái tài chính – đầu tư của công ty.
1.3. Quản trị rủi ro tài chính & đầu tư
• Xây dựng và kiểm soát các chiến lược quản trị rủi ro để đảm bảo an toàn và hiệu quả đầu tư.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Thương lượng theo năng lực. Thưởng: Theo hiệu suất đầu tư, lợi nhuận công ty và kết quả kinh doanh. Cổ phần thưởng dành cho ứng viên xuất sắc.
