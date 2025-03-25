Tuyển Tư vấn đầu tư Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1.1. Chiến lược tài chính & đầu tư

• Nghiên cứu, phân tích và đề xuất danh mục đầu tư tối ưu trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán, bất động sản và các tài sản tài chính khác.

• Thiết lập chiến lược quản lý nguồn vốn, huy động vốn và tối ưu hóa dòng tiền để đảm bảo tăng trưởng dài hạn.

• Đề xuất các mô hình tài chính sáng tạo, chiến lược M&A (Mua bán & Sáp nhập) nhằm mở rộng hoạt động đầu tư.

• Xây dựng chiến lược tài chính tổng thể để định hướng và phát triển bền vững cho công ty.

1.2. Cố vấn chiến lược cấp cao

• Trực tiếp cố vấn cho Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc về các quyết định đầu tư quan trọng.

• Định hướng phát triển tài chính công ty thông qua việc phân tích thị trường và dự đoán xu hướng kinh tế vĩ mô.

• Xây dựng kịch bản tài chính, dự báo biến động thị trường, giúp công ty chủ động trước các cơ hội và rủi ro.

• Tham gia hoạch định chiến lược mở rộng quy mô, phát triển hệ sinh thái tài chính – đầu tư của công ty.

1.3. Quản trị rủi ro tài chính & đầu tư

• Xây dựng và kiểm soát các chiến lược quản trị rủi ro để đảm bảo an toàn và hiệu quả đầu tư.