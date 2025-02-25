Tuyển Tư vấn đầu tư Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 14, Tòa nhà Sailing, 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, HCM

Mô Tả Công Việc Tư vấn đầu tư Với Mức Lương Thỏa thuận

• Hỗ trợ xây dựng và quản lý kế hoạch kinh doanh, danh mục đầu tư cổ phiếu.

• Theo dõi, phân tích và đánh giá thị trường chứng khoán theo từng giai đoạn, tìm kiếm cơ hội đầu tư tiềm năng.

• Thực hiện giao dịch đầu tư theo danh mục đã được phê duyệt.

• Đề xuất kế hoạch thanh lý danh mục đầu tư, trình cấp quản lý phê duyệt và triển khai theo kế hoạch đã duyệt.

• Cập nhật danh mục đầu tư, theo dõi hiệu quả và báo cáo định kỳ cho cấp quản lý.

• Quản lý danh mục đầu tư, xây dựng chiến lược phòng ngừa rủi ro, bao gồm sử dụng các công cụ phái sinh khi cần thiết.

• Duy trì và phát triển quan hệ với đối tác đầu tư, cơ quan quản lý và các bên liên quan.

• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu và phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành chứng khoán, tài chính hoặc chuyên ngành có liên quan.

• Tối thiểu 05 năm làm việc trong lĩnh vực đầu tư tài chính (quỹ đầu tư/công ty chứng khoán/bảo hiểm...).

• Có chứng chỉ hành nghề chứng khoán (Phân tích tài chính/Quản lý quỹ).

• Có kiến thức về phân tích vĩ mô/ngành/doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.