Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ KLG NGHỆ AN làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ KLG NGHỆ AN
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ KLG NGHỆ AN

Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ KLG NGHỆ AN

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: Mitsubishi Nghệ An

- Số 01

- Đường Nguyễn Trãi, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tư vấn và bán ô tô tại showroom của công ty;
Đàm phán ký kết hợp đồng với khách hàng;
Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm, giá cả, phương thức thanh toán.
Khai thác thị trường nhằm đạt doanh số cao nhất;
Tham gia các lớp huấn luyện để trau dồi kiến thức nghề nghiệp và sản phẩm.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ.
Tốt nghiệp: Trung cấp trở lên các chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Dịch vụ, Ngôn ngữ Anh, Marketing, Kỹ thuật ô tô, Du lịch, ... và các chuyên ngành liên quan
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Có mong muốn làm việc trong môi trường kinh doanh năng động.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thiết lập và phát triển mối quan hệ khách hàng.
Năng động, nhiệt huyết, có tố chất kinh doanh và tư duy cầu tiến.
Khả năng làm việc độc lập và phối hợp hiệu quả trong nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ KLG NGHỆ AN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cao trung bình từ 10tr - 50tr/tháng (có lương cứng)
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có đội nhóm hỗ trợ;
Có lộ trình để phát triển thành Best sales, Trưởng nhóm kinh doanh, Trưởng phòng kinh doanh;
Đào tạo bài bản và toàn diện, bao gồm kỹ năng chạy Ads
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước ;
Được hưởng phần trăm hoa hồng theo quy định của Công ty;
Chính sách ưu đãi dành cho nhân viên khi mua sản phẩm công ty;
Nhiều nguồn thu nhập khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ KLG NGHỆ AN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ KLG NGHỆ AN

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ KLG NGHỆ AN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 1 Nguyễn Trãi, Thành phố Vinh, Nghệ An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

