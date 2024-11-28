Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCOM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu

Mức lương 8 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trụ sở Smartcom Việt Nam, tầng 4 nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội., Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

Nắm chắc hệ thống các khóa học trực tiếp và trực tuyến của Smartcom English.

Tư vấn phụ huynh và học sinh vào đúng lớp học và trình độ tiếng Anh thông qua danh sách học viên có sẵn của công ty.

Chăm sóc học viên, hỗ trợ giải đáp các thắc mắc của khách hàng thông qua hình thức điện thoại/chat/tư vấn trực tiếp, mời tham gia test đầu vào, học thử tại trung tâm.

Tổ chức kiểm tra đầu vào, các buổi hội thảo giới thiệu chương trình tiếng Anh chuẩn tại các thị trường được chỉ định.

Theo dõi, hỗ trợ giáo vụ các chương trình chăm sóc học viên của trung tâm.

Phối hợp với các giáo viên nắm bắt được nhu cầu, nguyện vọng của phụ huynh, học sinh để đưa ra phương án hỗ trợ kịp thời.

Phối hợp với phòng Marketing thực hiện các chiến dịch truyền thông khóa học tiếng Anh.

Phát triển và duy trì mỗi quan hệ vững chắc với học viên để nâng cao tỷ lệ chuyển đổi khách hàng thân thiết.

Hoàn thành chỉ tiêu doanh số phòng theo sự phân công của cấp trên.

Lập báo cáo, theo dõi, đánh giá tiến độ thực hiện công việc.

Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên.

Kinh nghiệm làm việc tối thiểu 1 năm, có kinh nghiệm ngành đào tạo là lợi thế.

Khả năng giao tiếp tốt, giọng nói chuẩn, ngoại hình ưa nhìn.

Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng, lập báo cáo excel, google doc.

Kỹ năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc.

Khả năng lập kế hoạch, thuyết trình, quản lý công việc, lập báo cáo.

Sáng tạo nhiệt tình, thái độ làm việc tích cực.

Có máy tính cá nhân và phương tiện đi lại.

Thời gian làm việc: + Hành chính: 6 ngày/ tuần (48 giờ/ tuần) (Sáng: 8h00 – 12h00, Chiều: 13h30 – 17h30) từ thứ 2 – thứ 7.

Thời gian làm việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCOM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hành chính: 8.000.000 – 13.000.000 đ/tháng

Hưởng chiết khấu tư vấn tuyển sinh hấp dẫn  thu nhập tháng 20.000.000 – 30.000.000

Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về kỹ năng, chuyên môn và tư duy trong công việc. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, chuẩn quốc tế. Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCOM VIỆT NAM

