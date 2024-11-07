Tuyển Nông/Lâm/Ngư nghiệp CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP Ý MỸ GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP Ý MỸ GROUP
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP Ý MỸ GROUP

Nông/Lâm/Ngư nghiệp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nông/Lâm/Ngư nghiệp Tại CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP Ý MỸ GROUP

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 645 Dương Thị Mười, phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp HCM, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nông/Lâm/Ngư nghiệp Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Có nhận hỗ trợ sinh viên ngành nông nghệp, lâm nghiệp,... các chuyên ngành liên quan thực tập lấy mộc và làm việc theo lịch linh động.
Nhận danh sách các đại lý, khách hàng để cố vấn các kỹ thuật phù hợp chăm sóc cây trồng.
Chăm sóc khách hàng hiện hữu của công ty.
Một số công việc khác theo hướng dẫn quản lý.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên, tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan tới lâm/nông nghiệp , phân bón, thuốc bảo vệ thực vật,....
Ưu tiên nếu học trái ngành thì có kinh nghệm tư vấn vên.
Không có kinh nghiệm thì được đào tạo, không học đúng chuyên ngành được đào tạo chuyên ngành.
Có thể đi công tác tỉnh.

Tại CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP Ý MỸ GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 6-10tr (thương lượng) + phụ cấp + phí công tác + thưởng.
Du lịch hàng năm với công ty, du lịch trong nước và nước ngoài.
Lương tháng 13, bảo hiểm đầy đủ.
Cơ hội gắn bó lâu dài, thăng tiến.
Đào tạo, hướng dẫn công việc khi vào làm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP Ý MỸ GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 654 Dương Thị Mười, Phường Hiệp Thành, Quận 12

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

